Dictaron prisión preventiva domiciliaria al imputado por la tragedia de la ruta 32

El conductor involucrado en la tragedia vial ocurrida en la ruta 32 quedó bajo prisión preventiva en modalidad domiciliaria, medida que se extendería por 21 días mientras continúa la investigación penal. El imputado es Agustín Bikkesbakker, de 42 años, oriundo de Roque Sáenz Peña, Chaco, quien tras el choque alquiló una vivienda en Paraná para permanecer a disposición de la Fiscalía.

La resolución fue adoptada este martes por la mañana por el juez Elvio Garzón, durante una audiencia en Tribunales. Fuentes judiciales indicaron a APF que el acusado decidió no declarar ante el magistrado. La fiscal a cargo de la causa es Patricia Yedro.

Cómo ocurrió el choque fatal en la ruta 32

El siniestro se produjo el domingo por la noche a la altura del kilómetro 24,5 de la ruta 32, entre Seguí y Viale. Bikkesbakker conducía una camioneta Volkswagen Amarok en dirección a Crespo y circulaba en el mismo sentido que los dos jóvenes que viajaban en motocicleta: Juan Carlos Müller De Campos, de 18 años, y Sasha Grandoli Riquelme, de 19.

Sasha Grandoli Riquelme y Juan Carlos Müller De Campos

Ambos fallecieron en el lugar del hecho. Según se informó, en el momento del impacto las condiciones meteorológicas eran adversas, con abundante lluvia y escasa visibilidad. La zona no contaba con iluminación y no hubo testigos presenciales directos del choque.

Avances y peritajes en curso

La investigación judicial permanece en etapa inicial y la imputación por homicidio imprudente (culposo) fue calificada como preliminar. La Fiscalía aguarda los resultados de los estudios toxicológicos y accidentológicos, cuya información será determinante para precisar la mecánica del choque.

Choque fatal en ruta 32

El imputado había sido detenido inmediatamente después del siniestro. Ese mismo día se dispuso la extracción de muestras de sangre y orina, remitidas a laboratorio para análisis. También se analizará si la motocicleta circulaba con el sistema de luces encendido y si podía haber sido advertida por el conductor de la camioneta.

Líneas investigativas

Entre las hipótesis bajo estudio se encuentra la posibilidad de un intento de sobrepaso previo al impacto. Algunos testimonios recogidos aportaron indicios para evaluar esa línea investigativa, aunque todavía no se cuenta con elementos firmes que la confirmen. La Fiscalía tampoco descartó otras posibilidades vinculadas a la visibilidad reducida y a la dinámica del tránsito en el tramo.

La responsabilidad penal del conductor chaqueño será evaluada a medida que se incorporen los resultados de los peritajes y testimonios complementarios.

Repercusiones en la comunidad

La muerte de los jóvenes generó numerosas expresiones de dolor en redes sociales. Nego y Sasha eran aficionados a las motocicletas y solían compartir actividades en común. Sus allegados y vecinos de Crespo difundieron mensajes de despedida y acompañamiento a sus familias tras la tragedia.

La causa quedó en etapa de consolidación de pruebas y la Justicia mantuvo la medida de prisión preventiva domiciliaria mientras avanza la investigación sobre la tragedia vial de la ruta 32.