Abrieron colectas solidarias para ayudar a las familias afectadas por la tragedia de Ruta 32

Las colectas solidarias se multiplicaron en Crespo y la región tras la tragedia ocurrida el domingo por la noche en Ruta 32, donde un violento choque entre una camioneta y una moto dejó como saldo la muerte de dos jóvenes: Sasha Grandoli, de 19 años, y Juan Carlos “Nego” Müller de Campos, de 18. En medio del profundo dolor, las familias enfrentan también un duro impacto económico debido a los gastos funerarios y, en uno de los casos, el traslado del cuerpo a otra provincia.

Desde el entorno de Sasha Grandoli confirmaron a Estación Plus Crespo que se habilitó una colecta destinada a cubrir el velatorio de la joven. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias PIERINA87, perteneciente a la cuenta de Daiana Pierina Riquelme. Los allegados destacaron que “todo suma para ayudar en este dolor tan grande para la familia, así sea muy poquito, ayuda”.

En paralelo, la situación de la familia de “Nego” Müller requiere aún mayor apoyo, dado que el motociclista era oriundo de Misiones y sus restos deben ser trasladados hasta su ciudad natal para recibir sepultura. Para ello, se habilitó el alias LORI.MAGALI.MP, cuenta a nombre de Lori Magalí CMüller, con el objetivo de reunir fondos suficientes que permitan brindarle una despedida digna.

Cómo ayudar a las familias de Sasha y Nego

Los familiares de ambos jóvenes remarcaron que cualquier colaboración, por mínima que sea, constituye un alivio en este difícil momento. En el caso de “Nego”, desde su entorno expresaron: “Cualquier ayuda, por pequeña que sea, nos brindará un apoyo para poder darle una despedida digna y honrar su memoria”. Ambas colectas buscan cubrir gastos urgentes que ninguna de las dos familias estaba en condiciones de afrontar.

Las cadenas de solidaridad se replicaron rápidamente en redes sociales, donde vecinos, amigos y miembros de la comunidad compartieron los alias habilitados e impulsaron la difusión para que las donaciones lleguen a quienes más lo necesitan. La respuesta ha sido constante, reflejando el acompañamiento colectivo frente a la tragedia.

Estas acciones solidarias no solo permiten enfrentar los costos económicos, sino que además funcionan como una muestra de apoyo emocional para quienes atraviesan una pérdida inesperada y devastadora.

El accidente que terminó en tragedia

El siniestro ocurrió alrededor de las 20:30 del domingo en el kilómetro 23 de la Ruta 32, en el tramo Viale–Seguí. Según los primeros informes policiales, una camioneta Volkswagen Amarok conducida por un hombre de 42 años colisionó violentamente con una moto de 110 cc que circulaba en la misma dirección. El impacto provocó la muerte inmediata de los dos jóvenes que se desplazaban en el rodado menor.

El conductor de la camioneta, oriundo de Roque Sáenz Peña, resultó ileso y quedó detenido preventivamente, a disposición de la Justicia mientras se investigan las circunstancias del hecho. Las pericias continúan para determinar la mecánica exacta del fatal choque que dejó a dos familias sumidas en un profundo dolor. (Con información de FM Estación Plus Crespo)