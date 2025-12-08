Otra coronación para Argentina: récord mundial en juntada de Golden Retrievers en Los Bosques de Palermo

REDACCIÓN ELONCE
Una multitud dorada copó Los Bosques de Palermo para intentar batir el récord mundial de Golden Retrievers en un encuentro impulsado por el influencer Fausto Duperré.
La mañana feriada de este lunes dejó una postal inolvidable en Los Bosques de Palermo, Ciudad de Buenos Aires, que estuvieron completamente invadidos por cientos de Golden Retrievers convocados para batir un récord mundial. El evento, impulsado por el influencer Fausto Duperré, buscaba superar la cifra internacional de perros de esta raza reunidos en un solo lugar. “Hace varios años, en Barcelona, los vecinos organizaron una juntada donde se logró reunir a 150 mascotas, motivo por el cual decidí replicar el evento”, explicó el creador de contenido, conocido por sus videos junto a su perro Oli.
La convocatoria se había gestado días antes a través de redes sociales, donde rápidamente se viralizó el llamado a que todos los dueños de Golden Retriever se acercaran al Parque Berlín, en pleno Palermo. La cita era a las 10 de la mañana y, desde temprano, comenzaron a llegar familias, criadores y amantes de la raza. Aunque no se alcanzó el objetivo inicial de los 2.500 perros, el entusiasmo se mantuvo hasta el mediodía.
Finalmente, y tras varias horas de conteo, se confirmó la noticia: la Ciudad de Buenos Aires logró superar el récord previo, perteneciente a Canadá, que había reunido 1.685 Golden Retriever. “Este lunes al mediodía se logró superar la cifra de Canadá, motivo por el cual la Capital Federal ahora es récord mundial”, informó la Agencia Noticias Argentinas, validando la hazaña alcanzada por el público local.
Organización, cuidados y solidaridad
Para garantizar el bienestar tanto de las mascotas como de las personas presentes, la organización informó que todos los asistentes debían llegar con correa, collar con identificación, bolsas para las heces e hidratación suficiente. La medida permitió que la jornada transcurriera sin incidentes y con un ambiente festivo que se mantuvo durante toda la mañana.
Además, la propuesta incluyó un costado solidario: quienes podían debían llevar alimentos para donar. La respuesta fue masiva y se reunieron decenas de kilos de comida destinada a refugios y organizaciones que trabajan con animales abandonados. Esta iniciativa sumó un componente comunitario que trascendió el simple objetivo de romper un récord.
El encuentro dejó imágenes que rápidamente se volvieron virales: una verdadera “ola dorada”, como describieron muchos usuarios en redes, que convirtió a Los Bosques de Palermo en un escenario único y memorable. Para Duperré y los asistentes, la experiencia fue mucho más que un logro numérico: se trató de una celebración del vínculo entre humanos y mascotas, marcada por la alegría y la unión.