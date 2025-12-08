Aerolíneas Argentinas lanzó descuentos del 25% por su 75º aniversario

REDACCIÓN ELONCE
Por su aniversario número 75, Aerolíneas Argentinas anunció que ofrecerá 25% de descuento en vuelos nacionales e internacionales durante una semana.
Este domingo, Aerolíneas Argentinas confirmó la implementación de una nueva promoción que busca otorgarle descuento en vuelos a los clientes de la aerolínea de bandera. Los descuentos del 25% se aplicarán activamente desde el 7 de diciembre hasta el 14.
Los detalles de la promoción aniversario de Aerolíneas Argentinas
Desde Aerolíneas Argentinas indicaron que la promo estará activa del 7 al 14 de diciembre para volar a destinos nacionales e internacionales.
La misma se aplicará en viajes a realizar desde el 1° de marzo de 2026 (con topes según región).
· En vuelos domésticos se aplicará un 25% de descuento + 6 cuotas sin interés con todos los bancos.
· En vuelos regionales: 25% OFF para viajar entre marzo y el 15/6.
· Mientras que los vuelos al Caribe tendrán: 25% OFF para viajar entre marzo y el 31/5.
· Y finalmente los viajes a Miami: válida para viajes entre marzo y el 20/5.
· De esta forma, miles de argentinos podrán planificar sus próximos viajes para el futuro, teniendo en cuenta los beneficios y descuentos que le ofrece la aerolínea de bandera para los próximos meses; aunque la reserva de los vuelos se debe realizar antes del 14 de diciembre.
· Banco Nación, Naranja X, Cabal y Credicoop son algunos de los bancos que reciben hasta 6 cuotas sin interés para los vuelos. Sin embargo, el Banco de Corrientes recibe 12 cuotas sin interés y el Banco Patagonia, 18.