Aerolíneas Argentinas lanzó descuentos del 25% por su 75º aniversario

8 de Diciembre de 2025
La promoción estará activa durante una semana.

REDACCIÓN ELONCE

Por su aniversario número 75, Aerolíneas Argentinas anunció que ofrecerá 25% de descuento en vuelos nacionales e internacionales durante una semana.

Por su aniversario número 75, Aerolíneas Argentinas definió que lanzará una promoción para sus clientes que buscan recorrer el país y también destinos internacionales. Se trata de una medida extraordinaria que regirá por pocos días.

Este domingo, Aerolíneas Argentinas confirmó la implementación de una nueva promoción que busca otorgarle descuento en vuelos a los clientes de la aerolínea de bandera. Los descuentos del 25% se aplicarán activamente desde el 7 de diciembre hasta el 14.

 

Los detalles de la promoción aniversario de Aerolíneas Argentinas

Desde Aerolíneas Argentinas indicaron que la promo estará activa del 7 al 14 de diciembre para volar a destinos nacionales e internacionales.

La misma se aplicará en viajes a realizar desde el 1° de marzo de 2026 (con topes según región).

· En vuelos domésticos se aplicará un 25% de descuento + 6 cuotas sin interés con todos los bancos.

· En vuelos regionales: 25% OFF para viajar entre marzo y el 15/6.

· Mientras que los vuelos al Caribe tendrán: 25% OFF para viajar entre marzo y el 31/5.

· Y finalmente los viajes a Miami: válida para viajes entre marzo y el 20/5.

· De esta forma, miles de argentinos podrán planificar sus próximos viajes para el futuro, teniendo en cuenta los beneficios y descuentos que le ofrece la aerolínea de bandera para los próximos meses; aunque la reserva de los vuelos se debe realizar antes del 14 de diciembre.

· Banco Nación, Naranja X, Cabal y Credicoop son algunos de los bancos que reciben hasta 6 cuotas sin interés para los vuelos. Sin embargo, el Banco de Corrientes recibe 12 cuotas sin interés y el Banco Patagonia, 18.

