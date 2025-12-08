Alan Sosa continuará ligado a Patronato la próxima temporada de la Primera Nacional

REDACCIÓN ELONCE
Según revelaron a Elonce, el arquero de 29 años seguirá ligado a Patronato de cara a la próxima temporada de la Primera Nacional, donde se buscará ir por el ansiado regreso a la Liga Profesional.
Este lunes 8 de diciembre se confirmó la continuidad del arquero Alan Sosa en Patronato de cara a la temporada 2026 de la Primera Nacional, segunda categoría más importante del fútbol argentino.
Es una gran noticia para Rubén Darío Forestello, el entrenador elegido por la dirigencia para afrontar el próximo año en el ascenso argentino.
El arquero, de 29 años, viene de ser uno de los puntos más altos del equipo en la segunda parte del año. Había llegado a mediados de este año, ante los problemas físicos que afrontaban los otros guardametas de la institución (Juan Pablo Mazza e Iván Cháves).
De a poco, comenzó a ganarse el cariño de los simpatizantes del club ubicado en calle Grella por sus grandes atajadas en partidos muy difíciles, tanto en Paraná como fuera de Entre Ríos.
Sus números reflejan que hasta el momento estuvo presente en 17 encuentros, con un total de 12 goles recibidos –dos en el Reducido- y 10 vallas invictas.
El futbolista surgió de las inferiores del Club Atlético Unión, de la vecina provincia de Santa Fe. De allí dio el salto a Real Pilar, de la provincia de Buenos Aires, donde realizó sus principales armas en el ascenso. Posteriormente formó parte de las filas de Villa Dálmine y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, ya en la segunda categoría.
Sus destacados encuentros hicieron que Tigre decidiera integrarlo a su nómina de arqueros para la Primera División en 2024, donde no contó con los minutos y recaló en el Rojinegro, donde se convirtió en una pieza clave para Gabriel Gómez.