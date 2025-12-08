Libertadores 2026: los 40 equipos clasificados, las plazas pendientes y el calendario completo

REDACCIÓN ELONCE
La Copa Libertadores 2026 definió gran parte de sus participantes y ya cuenta con 40 clubes asegurados, incluidos seis argentinos. Cómo se conforma el cuadro y qué plazas restan por adjudicarse.
La Copa Libertadores 2026 comenzó a tomar forma tras la consagración de Flamengo en la edición 2025 y ya tiene confirmados 40 de los 47 equipos que disputarán el torneo más prestigioso de Sudamérica. Con presencia garantizada de seis conjuntos argentinos y la expectativa por conocer al séptimo representante, la próxima edición del certamen avanza hacia un sorteo que promete zonas competitivas y cruces de alta tensión.
Panorama general: 40 clasificados y siete lugares por definirse
Los 32 equipos que integrarán la fase de grupos surgirán de un total de 47 clasificados. De ellos, 40 ya aseguraron su presencia entre fase previa y fase de grupos, mientras que otras siete plazas continúan abiertas y dependen de definiciones locales en torneos aún en disputa.
Argentina, Brasil y Uruguay ya tienen definidos casi todos sus cupos, mientras que ligas como Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela todavía aguardan definiciones para determinar el orden final o completar los equipos que participarán desde las fases previas, publicó Olé.
Los equipos argentinos: seis confirmados y uno en suspenso
El fútbol argentino tendrá siete representantes en la Libertadores 2026. Hasta ahora, seis equipos ya se aseguraron su participación:
Lanús, campeón de la Copa Sudamericana 2025 (Argentina 1)
Platense, ganador del Torneo Apertura 2025 (Argentina 2)
Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025 (Argentina 4)
Rosario Central, primero en la tabla anual 2025 (Argentina 5)
Boca Juniors, segundo en la tabla anual 2025 (Argentina 6)
Argentinos Juniors, tercero en la tabla anual 2025 (Argentina 7)
El único cupo pendiente corresponde al campeón del Torneo Clausura 2025, que se definirá en las próximas semanas y ocupará la plaza Argentina 3.
Todos los equipos argentinos mencionados participarán directamente en la fase de grupos, salvo Argentinos Juniors, que iniciará su camino en la fase previa.
Brasil y sus ocho representantes
El país con mayor cantidad de cupos —ocho— ya tiene a casi todos sus equipos confirmados para la Libertadores 2026:
Flamengo, campeón defensor de América (Brasil 1)
Campeón de la Copa Brasil 2025 (Brasil 2, aún por definirse)
Palmeiras, subcampeón del Brasileirao 2025 (Brasil 3)
Cruzeiro, tercero del Brasileirao (Brasil 4)
Mirassol, cuarto del Brasileirao (Brasil 5)
Fluminense, quinto del Brasileirao (Brasil 6)
Botafogo, sexto del Brasileirao (Brasil 7)
Bahía, séptimo del Brasileirao (Brasil 8)
Cruzeiro podría ocupar Brasil 2 si conquista la Copa Brasil, lo que movería automáticamente a Mirassol a la plaza Brasil 4.
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay: así se reparten los cupos
Chile (4 cupos)
Coquimbo Unido, campeón de la Liga de Primera 2025 (Chile 1)
Universidad Católica, subcampeón (Chile 2)
O’Higgins, tercero (Chile 3)
El campeón de la Copa Chile 2025 será Chile 4 (entre D. Limache y Huachipato)
Colombia (4 cupos)
Independiente Santa Fe, campeón del Torneo Apertura 2025 (Colombia 1)
Campeón del Torneo Finalización 2025 (Colombia 2)
1° y 2° de la tabla de reclasificación 2025 (Colombia 3 y 4)
Deportes Tolima, segundo puesto de la Primera 2025, aún puede ocupar Colombia 2 o 3.
Ecuador (4 cupos)
Independiente del Valle, campeón de la Liga Pro 2025 (Ecuador 1)
1° en la Fase Inicial de Liga Pro 2025 (Ecuador 2)
2° en la Fase Final 2025 (Ecuador 3)
Campeón de la Copa Ecuador 2025 (Ecuador 4)
Liga de Quito y U. Católica podrían ubicarse en las plazas Ecuador 2, 3 o 4 según los resultados finales.
Paraguay (4 cupos)
Cerro Porteño, campeón del Clausura 2025 (Paraguay 1)
Libertad, campeón del Apertura 2025 (Paraguay 2)
Guaraní, líder de la tabla anual (Paraguay 3)
2 de Mayo, campeón o subcampeón de la Copa Paraguay (Paraguay 4)
Perú (4 cupos)
Universitario, campeón de Liga 1 2025 (Perú 1)
Subcampeón (Perú 2)
Tercero y cuarto de la tabla acumulada 2025 (Perú 3 y 4)
Con puestos asegurados:
Cusco (puede ser Perú 2 o 3)
Alianza Lima y Sporting Cristal (pueden ocupar Perú 2, 3 o 4)
Uruguay (4 cupos)
Nacional, campeón uruguayo 2025 (Uruguay 1)
Peñarol, subcampeón (Uruguay 2)
Liverpool, mejor ubicado de la tabla anual no finalista (Uruguay 3)
Juventud de Las Piedras, segundo mejor ubicado (Uruguay 4)
Los clasificados de Venezuela: cupos en disputa y posiciones definidas
Venezuela contará con cuatro equipos en la Libertadores 2026:
Universidad Central, campeón de la Liga FUTVE 2025 o finalista (Venezuela 1 o 3)
Deportivo La Guaira, líder de la tabla acumulada (Venezuela 2)
Carabobo, finalista de la Liga FUTVE (Venezuela 1 o 3)
Deportivo Táchira, segundo en la tabla acumulada (Venezuela 4)
La fase previa: los equipos que ya aseguran presencia
Clasificados para disputar la fase previa:
Always Ready (Bolivia)
The Strongest (Bolivia)
Bolívar (Bolivia)
Deportes Tolima (Colombia)
Liga de Quito (Ecuador)
U. Católica (Ecuador)
Alianza Lima, Cusco y Sporting Cristal (Perú)
Además, comenzarán desde la fase 1 o fase 2:
Argentinos Juniors
O’Higgins
Universidad Católica
Botafogo
Bahía
2 de Mayo
Guaraní
Liverpool
Juventud de Las Piedras
Deportivo Táchira
Carabobo
Calendario completo de la Copa Libertadores 2026
La Conmebol confirmó el cronograma oficial del certamen:
Fase 1
Ida: martes 2 de febrero
Vuelta: semana siguiente
Fase 2
Entre el 17 y el 26 de febrero
Allí debutará el equipo argentino que dispute la fase previa
Fase 3
Entre el 3 y el 12 de marzo
Sorteo de fase de grupos
Semana del 18 de marzo
Fase de grupos
Fecha 1: 7 de abril
Fecha 2: 14 a 16 de abril
Fecha 3: 28 a 30 de abril
Fecha 4: 5 a 7 de mayo
Fecha 5: 19 a 21 de mayo
Fecha 6: 26 a 28 de mayo
Sorteo de octavos
Semana del 6 de junio
Instancias finales
Octavos: 11 al 20 de agosto
Cuartos: 8 al 17 de septiembre
Semifinales: 14 al 22 de octubre
Final: 28 de noviembre 2026
(Con información de Olé).