Colón inauguró su temporada de verano: “trabajamos durante todo el año para el turismo”

REDACCIÓN ELONCE
La ciudad abrió formalmente la temporada 2025/2026 con un evento en el balneario Santiago Inkier. En diálogo con Elonce, el intendente José Luis Walser destacó el impulso turístico, la alta ocupación y la proyección como destino nacional e internacional.
La Municipalidad de Colón llevó adelante este domingo el acto oficial de inauguración de la temporada de verano 2025/2026 en el balneario Santiago Inkier.
El evento reunió a artesanos, productores y representantes culturales locales, quienes acompañaron la apertura formal del período turístico más importante para la ciudad. En ese marco, el intendente José Luis Walser dialogó con Elonce y valoró el escenario con el que Colón inició el verano.
Un inicio en “un marco inmejorable”
Walser relató que la inauguración se realizó “en un marco inmejorable en las playas de nuestro río Uruguay en Santiago Inkier, nuestro principal balneario”. Según explicó, el acto incluyó “un poquito de la representación de lo que hay en Colón: nuestro artesanos, nuestros productores, distintas expresiones de nuestra ciudad, junto a la playa que es lo que tenemos para mostrar, para vivenciar”.
El jefe comunal expresó satisfacción por las condiciones con las que el sector turístico llega a la temporada. “Estamos muy contentos porque ha sido un año difícil para el turismo y estamos ante una temporada muy auspiciosa y con mucha expectativa. Eso nos pone muy contentos a todos, porque el turismo es el trabajo que hacemos durante todo el año para que nos visiten y especialmente en esta época de verano, donde tenemos nuestro río y nuestras playas en óptimas condiciones para disfrutar”, sostuvo.
Alta ocupación y movimiento previo a fin de año
Walser detalló que la ciudad registró un gran flujo de visitantes durante el fin de semana largo. “Los fines de semana largos son un momento donde se elige mucho Colón, mucho Entre Ríos, y este fin de semana largo, si bien es previo a las fiestas de fin de año, que no es uno de los fines de semana más largos, tenemos nuestra ciudad con una capacidad importante, un 70% de ocupación, nuestras playas colmadas de gente y estamos contentos con eso”, señaló.
El intendente remarcó que los primeros indicadores muestran un verano en crecimiento. “Comenzamos a ver que la temporada va tomando forma y que muchos nos eligen”, afirmó.
Seguridad, naturaleza y experiencia turística
Walser apuntó que el municipio trabaja durante todo el año para brindar una propuesta integral al visitante. “Nos ocupamos de mostrar todos los atractivos que tenemos en Colón y nos preparamos todo el año para que aquel que nos elija tenga una experiencia plena”, expresó.
Además, destacó un aspecto que, según indicó, muchos turistas priorizan: “Colón tiene seguridad y tranquilidad, para que los turistas puedan disfrutar. Se trata de un aspecto que buscan muchos visitantes y que en Colón tenemos y cuidamos, porque trabajamos para eso”.
El intendente sostuvo que el verano representa un período de mayor demanda para la ciudad. “Es la época donde más nos eligen y eso exige que tengamos que hacer doble compromiso y trabajo en la gestión, porque el turismo es nuestro modo de vida”, dijo.
Proyección nacional e internacional
Walser subrayó que uno de los objetivos centrales es ampliar el alcance del destino. “Nuestro objetivo es que Colón se conozca en toda la Argentina y también queremos que Colón sea un destino turístico internacional y estamos trabajando para eso”, afirmó. Agregó que la ciudad “ha sido bendecida con la naturaleza que tiene, con las playas, con el río, con las islas”, y que esa riqueza natural debe darse a conocer para atraer nuevos visitantes.
La Fiesta Nacional de la Artesanía, un emblema identitario
Durante la inauguración también se destacó la importancia de la próxima edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía, uno de los eventos centrales del calendario cultural de la ciudad. “Es otra marca identitaria de nuestra ciudad, de nuestra cultura, que se va a realizar del 12 al 16 de febrero, con una grilla muy buena que hemos logrado armar”, adelantó Walser.
El intendente señaló que se contará con “la muestra de artesanos más importantes del país en los 13 oficios, o maestros artesanos en cada uno de esos oficios, con nuestro patio de tallistas y todo lo que tiene para ofrecer nuestra Fiesta Nacional de la Artesanía”. Además, recordó que en 2026 el evento coincidirá con el fin de semana largo de Carnaval, “uno de los más importantes de nuestra temporada”.
Una invitación abierta
Antes de finalizar, Walser dejó un mensaje dirigido a los turistas que aún no definieron sus vacaciones: “Aprovecho para invitarlos a todos aquellos que no definieron sus vacaciones, que vengan a Colón, que no se van a arrepentir. La experiencia Colón es única”.