Más de 45.000 vehículos cruzaron el Túnel Subfluvial durante el fin de semana largo

El último fin de semana largo del 2025 registró un movimiento vehicular moderado en uno de los accesos a Paraná. Así lo confirmaron desde el puesto de control vial ubicado en el ingreso al Túnel Subfluvial, donde se precisó que entre el jueves y la mañana de este lunes ingresaron alrededor de 22.000 vehículos y salieron unos 23.500. La jornada coincidió con el feriado nacional por el Día de la Virgen Inmaculada Concepción.

Al respecto, la subjefa del puesto caminero, Florencia Cabrera, explicó a Elonce que, de acuerdo con los registros, alrededor del 70% de los vehículos que ingresaron provinieron de Córdoba, con destinos turísticos como La Paz, Federación, Villa Elisa y San José.

Asimismo, indicó que el movimiento fue “muy tranquilo” en comparación con fines de semana largos anteriores.

Controles viales y de alcoholemia

La funcionaria detalló que los controles realizados desde el jueves arrojaron un total de cinco test de alcoholemia positivos. “La mayoría de los conductores iban saliendo de la provincia”, indicó. Según señaló, estos casos suelen detectarse en horas de la siesta, luego de almuerzos familiares donde los automovilistas no anticipan la presencia de controles.

Ingreso al Túnel Subfluvial por el lado de Paraná (foto Elonce)

Cabrera destacó que los operativos se desarrollaron con normalidad y remarcó la importancia de conducir con precaución, especialmente con condiciones climáticas adversas. “Cuando llueve se pone énfasis en la velocidad, en que tengan las luces bajas encendidas siempre, y que tengan paciencia”, añadió.

Preparativos para las fiestas y el operativo de verano

En relación con lo que viene, adelantó que el personal se encuentra organizando el Operativo Verano Seguro, cuyo lanzamiento está previsto entre el 15 y el 20 de diciembre. El dispositivo reforzará los controles ante el aumento de viajes por las celebraciones de fin de año.