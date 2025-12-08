Hasta cuándo se puede cobrar el aguinaldo de diciembre 2025, quiénes lo reciben y cómo se calcula

La expectativa del aguinaldo crece entre trabajadores y jubilados cada diciembre, cuando el Sueldo Anual Complementario se transforma en un ingreso esencial para muchos hogares en Argentina. La ley establece una fecha clara: el aguinaldo de diciembre debe estar depositado antes del 18, lo que impacta en el equilibrio financiero de millones de familias en el cierre del año. La obligación de este pago se extiende al sector público y privado, y su cumplimiento es fiscalizado por organismos estatales.

Quiénes pueden cobrar el aguinaldo

El aguinaldo corresponde a todos los trabajadores registrados bajo la modalidad de relación de dependencia, sea en empresas privadas, la administración pública, el personal doméstico formalizado o el sector rural. La legislación argentina incluye también a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), quienes lo reciben como Prestación Anual Complementaria en fechas equivalentes. Quedan por fuera quienes tributan como monotributistas, los autónomos y los trabajadores independientes, a menos que una ley excepcional lo contemple. Solo los pasantes y practicantes cuyos convenios así lo especifiquen pueden percibir este beneficio.

Hasta cuándo se puede cobrar el aguinaldo de diciembre 2025

El derecho al aguinaldo no se ajusta por licencias pagas, períodos de enfermedad justificada ni días de vacaciones. Frente a una desvinculación laboral, despido o renuncia, se abona una proporción calculada en base al tiempo efectivamente trabajado durante el semestre.

La normativa vigente, respaldada por la Ley de Contrato de Trabajo N°20.744, dispone que la segunda cuota del aguinaldo, correspondiente al período julio-diciembre, debe pagarse como máximo el 18 de diciembre. Si esa jornada cae en un día no laborable, el depósito debe efectuarse el último día hábil anterior. Un punto relevante es la tolerancia administrativa: la ley concede hasta cuatro días hábiles adicionales para que los fondos se acrediten, permitiendo como último plazo el 24 de diciembre de 2025.

El empleador está obligado a ajustarse a estos plazos. Cualquier incumplimiento puede ser denunciado ante las autoridades laborales y resultar en sanciones para la empresa. Los sindicatos y organizaciones gremiales instan a controlar la fecha del depósito y a informar irregularidades.

Cuándo se vuelve a cobrar el aguinaldo en 2026

El aguinaldo se paga en dos cuotas cada año. La primera corresponde al primer semestre, de enero a junio: debe depositarse hasta el 30 de junio de 2026. La segunda, asociada al semestre julio-diciembre, se repite antes del 18 de diciembre del mismo año. Este esquema busca que los trabajadores y jubilados cuenten con un refuerzo económico durante los meses clave del calendario laboral y familiar.

Cómo calcular el aguinaldo

La cantidad a cobrar surge de una fórmula establecida por la ley laboral argentina: se toma el 50% del mejor salario mensual recibido durante los seis meses previos al pago, incluyendo sueldo básico, horas extra, comisiones y todo monto remunerativo habitual. Por ejemplo, si el salario más alto entre julio y diciembre fue de 1.200.000 pesos, el aguinaldo bruto será de 600.000.

El recibo de sueldo debe detallar el pago, y sobre ese total bruto se aplican los descuentos de cargas sociales: 11% para jubilación, 3% para PAMI, y 3% para obra social, más la retención sindical si corresponde. Una característica relevante es que si el ingreso es variable por comisiones u otros conceptos, se utiliza el mes con la mayor suma total como referencia.

Jubilados

En el caso de los jubilados, la ley 24.241 determina que el aguinaldo se calcula tomando la mitad del haber jubilatorio más alto del semestre anterior. Los bonos extraordinarios, salvo disposición oficial, no integran la base para este cálculo.

El impacto del aguinaldo en el Impuesto a las Ganancias depende del monto neto y de las deducciones para cada trabajador. Lo acumulado mensualmente puede equiparar el aguinaldo y evitar nuevas retenciones, aunque ese efecto varía para cada caso y se ajusta durante la liquidación anual.

Qué pasa si trabajé menos de tres meses

Quienes ingresen a un empleo después de septiembre de 2025 y tengan menos de tres meses trabajados hasta el cierre del semestre también acceden a una porción proporcional del aguinaldo. Para calcular esa suma, el empleador toma el sueldo mensual más alto cobrado y lo multiplica por la cantidad de meses trabajados, dividiendo luego el producto por 12.

Otra forma de calcular el proporcional si se contabilizan días se aplica así: se toma el sueldo máximo, se lo divide por dos, luego por 180, y ese resultado se multiplica por la cantidad exacta de días trabajados en el semestre. De esta manera, independientemente de la fecha de ingreso, cada trabajador recibe una parte justa del SAC en función del tiempo efectivo en la empresa.

La exigencia de transparencia en cada recibo y el monitoreo del cumplimiento resultan fundamentales para salvaguardar los derechos laborales y el poder adquisitivo de los empleados durante uno de los períodos de mayor demanda económica del año. (fuente Infobae)