Sociedad Actualización salarial en el servicio doméstico

Con aumento, bono y aguinaldo: cuánto cobran de mínimo las empleadas domésticas en diciembre

La nueva escala salarial para el personal de casas particulares llega con subas, bono no remunerativo y el pago del aguinaldo. Elonce detalla cuánto percibe una trabajadora por 6 horas semanales y cómo quedan las categorías desde diciembre.

3 de Diciembre de 2025
(Imagen Ilustrativa).
(Imagen Ilustrativa). Foto: (Archivo).

REDACCIÓN ELONCE

Con aumento, bono y aguinaldo, las empleadas domésticas registraron desde diciembre una actualización clave en sus ingresos. A principios de noviembre, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) firmó un nuevo incremento del 2,7%, dividido en dos tramos: 1,4% en noviembre y 1,3% adicional en diciembre.

A esto se suma una cifra extraordinaria no remunerativa que se pagará en noviembre, diciembre y enero, incorporándose luego al salario.

 

Aunque el aumento aún no fue publicado en el Boletín Oficial, el acta rubricada lo dejó vigente. Según los cálculos provisorios, la hora para la quinta categoría —personal de tareas generales con retiro— se ubica en $3.136. Para quienes trabajan seis horas semanales, el ingreso mensual supera los $75.000, mientras que para el personal que supera las 16 horas de labor, el salario mensual alcanza los $384.000.

En el caso del personal sin retiro, la hora asciende a $3.384, lo que eleva el sueldo mensual a casi $428.000. Este reajuste impacta directamente sobre más de 1,3 millones de empleadas domésticas en todo el país.

 

Cuánto cobra una empleada por 6 horas semanales

 

Para una trabajadora encuadrada en tareas generales, con seis horas distribuidas de lunes a viernes, el cálculo queda de la siguiente forma:

-$3.136 la hora × 6 horas semanales = $18.816 semanales.

-Convertido a mes: $18.816 × 4,333 = $81.536 mensuales (promedio anual para quienes cobran por hora).

 

De acuerdo con esta carga horaria, el bono no remunerativo corresponde al tramo de menos de 12 horas semanales, por lo que la trabajadora percibirá $6.000 adicionales en diciembre.

 

Para quienes trabajan sin retiro o “con cama adentro”, la hora se ubica en $3.384, lo que eleva la remuneración mensual a casi $428.000 para jornadas superiores a 16 horas semanales.

Escala salarial mínima por categoría — Diciembre 2025

 

Quinta categoría – Tareas generales

Con retiro: $3.135,99 por hora / $384.713,01 por mes

Sin retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes

 

Cuarta categoría – Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes

Sin retiro: $3.784,32 por hora / $476.755,68 por mes

 

Tercera categoría – Caseros/as

Sin retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes

 

Segunda categoría – Tareas específicas

Con retiro: $3.582,79 por hora / $438.475,56 por mes

Sin retiro: $3.926,84 por hora / $488.091,78 por mes

 

Primera categoría – Supervisión

Con retiro: $3.783,33 por hora / $471.956,01 por mes

Sin retiro: $4.143,70 por hora / $525.712,99 por mes

 

Bono no remunerativo:

-Más de 16 horas semanales: $14.000

-Entre 12 y 16 horas: $9.000

-Menos de 12 horas: $6.000

 

Zona desfavorable: 30% adicional para provincias patagónicas.

Aguinaldo de diciembre: cómo calcularlo

 

El Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% de la mejor remuneración mensual del semestre.

En el caso de la trabajadora de ejemplo:

-Ingreso mensual estimado: $81.536

-Aguinaldo: $81.536 / 2 = $40.768

El pago del SAC debe realizarse hasta el 20 de diciembre. Si la empleada trabajó menos de seis meses, el pago se liquida en forma proporcional.

 

Ítems clave para liquidar el salario

 

Adicional por antigüedad

 

Se suma un 1% por cada año trabajado, calculado sobre el salario mínimo de la categoría.

 

Zona desfavorable

 

Aplica un 30% extra para La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Antártida e Islas del Atlántico Sur.

 

Aportes y contribuciones

 

El empleador debe abonar los importes del formulario F.102/RT dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes. Los montos dependen únicamente de la carga horaria semanal y de si la trabajadora es activa o jubilada.

 

Números oficiales vs. pagos reales

 

A pesar del incremento, las cifras oficiales continúan lejos de los valores reales del mercado. Según estimaciones del sector, muchas familias pagan entre $3.000 y $4.000 más por hora que la escala mínima, especialmente en tareas de cuidado o jornadas extendidas. (Con información de Clarín)

