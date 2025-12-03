Con aumento, bono y aguinaldo: cuánto cobran de mínimo las empleadas domésticas en diciembre

REDACCIÓN ELONCE
La nueva escala salarial para el personal de casas particulares llega con subas, bono no remunerativo y el pago del aguinaldo. Elonce detalla cuánto percibe una trabajadora por 6 horas semanales y cómo quedan las categorías desde diciembre.
Con aumento, bono y aguinaldo, las empleadas domésticas registraron desde diciembre una actualización clave en sus ingresos. A principios de noviembre, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) firmó un nuevo incremento del 2,7%, dividido en dos tramos: 1,4% en noviembre y 1,3% adicional en diciembre.
A esto se suma una cifra extraordinaria no remunerativa que se pagará en noviembre, diciembre y enero, incorporándose luego al salario.
Aunque el aumento aún no fue publicado en el Boletín Oficial, el acta rubricada lo dejó vigente. Según los cálculos provisorios, la hora para la quinta categoría —personal de tareas generales con retiro— se ubica en $3.136. Para quienes trabajan seis horas semanales, el ingreso mensual supera los $75.000, mientras que para el personal que supera las 16 horas de labor, el salario mensual alcanza los $384.000.
En el caso del personal sin retiro, la hora asciende a $3.384, lo que eleva el sueldo mensual a casi $428.000. Este reajuste impacta directamente sobre más de 1,3 millones de empleadas domésticas en todo el país.
Cuánto cobra una empleada por 6 horas semanales
Para una trabajadora encuadrada en tareas generales, con seis horas distribuidas de lunes a viernes, el cálculo queda de la siguiente forma:
-$3.136 la hora × 6 horas semanales = $18.816 semanales.
-Convertido a mes: $18.816 × 4,333 = $81.536 mensuales (promedio anual para quienes cobran por hora).
De acuerdo con esta carga horaria, el bono no remunerativo corresponde al tramo de menos de 12 horas semanales, por lo que la trabajadora percibirá $6.000 adicionales en diciembre.
Para quienes trabajan sin retiro o “con cama adentro”, la hora se ubica en $3.384, lo que eleva la remuneración mensual a casi $428.000 para jornadas superiores a 16 horas semanales.
Escala salarial mínima por categoría — Diciembre 2025
Quinta categoría – Tareas generales
Con retiro: $3.135,99 por hora / $384.713,01 por mes
Sin retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes
Cuarta categoría – Asistencia y cuidado de personas
Con retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes
Sin retiro: $3.784,32 por hora / $476.755,68 por mes
Tercera categoría – Caseros/as
Sin retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes
Segunda categoría – Tareas específicas
Con retiro: $3.582,79 por hora / $438.475,56 por mes
Sin retiro: $3.926,84 por hora / $488.091,78 por mes
Primera categoría – Supervisión
Con retiro: $3.783,33 por hora / $471.956,01 por mes
Sin retiro: $4.143,70 por hora / $525.712,99 por mes
Bono no remunerativo:
-Más de 16 horas semanales: $14.000
-Entre 12 y 16 horas: $9.000
-Menos de 12 horas: $6.000
Zona desfavorable: 30% adicional para provincias patagónicas.
Aguinaldo de diciembre: cómo calcularlo
El Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% de la mejor remuneración mensual del semestre.
En el caso de la trabajadora de ejemplo:
-Ingreso mensual estimado: $81.536
-Aguinaldo: $81.536 / 2 = $40.768
El pago del SAC debe realizarse hasta el 20 de diciembre. Si la empleada trabajó menos de seis meses, el pago se liquida en forma proporcional.
Ítems clave para liquidar el salario
Adicional por antigüedad
Se suma un 1% por cada año trabajado, calculado sobre el salario mínimo de la categoría.
Zona desfavorable
Aplica un 30% extra para La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Aportes y contribuciones
El empleador debe abonar los importes del formulario F.102/RT dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes. Los montos dependen únicamente de la carga horaria semanal y de si la trabajadora es activa o jubilada.
Números oficiales vs. pagos reales
A pesar del incremento, las cifras oficiales continúan lejos de los valores reales del mercado. Según estimaciones del sector, muchas familias pagan entre $3.000 y $4.000 más por hora que la escala mínima, especialmente en tareas de cuidado o jornadas extendidas. (Con información de Clarín)