Volcó un camión con vacas y varias personas se acercaron a faenarlas

Un camión jaula que transportaba vacas volcó este martes por la tarde sobre la autopista Rosario–Córdoba, a la altura del acceso a la ruta 91, y provocó una situación de tensión cuando varias personas intentaron faenar a los animales en el lugar del accidente.

El siniestro ocurrió cerca de las 16, cuando por causas que se trataban de establecer el conductor perdió el control del rodado. Como consecuencia del vuelco, el chofer sufrió cortes y lesiones leves, por lo que fue asistido por personal del Sies de Cañada de Gómez, sin necesidad de traslado de urgencia.

Tras el accidente, algunos animales murieron y otros quedaron dispersos a la vera de la autopista y sobre la calzada, lo que generó riesgos para el tránsito. En ese contexto, un grupo de personas llegó en camionetas con la intención de faenar a las vacas para quedarse con la carne, lo que obligó a una rápida intervención policial.

Efectivos montaron un operativo de seguridad para controlar la situación y también trabajaron en el lugar dotaciones de Bomberos. El tránsito se vio parcialmente afectado durante el procedimiento.

Según informó Info Más, personal de la empresa Los Molinos armó un corral provisorio en la zona para reunir a los animales que sobrevivieron al vuelco y proceder luego a su traslado a otro camión, con el objetivo de normalizar la situación y liberar la traza.