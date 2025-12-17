La Vecinal de barrio Güiraldes compartió agenda de actividades, colación y celebraciones para Navidad

REDACCIÓN ELONCE
Una nutrida agenda marca el cierre de un año de trabajo comunitario en el barrio Güiraldes de Paraná, con talleres, propuestas y encuentros pensados para compartir en comunidad.
Actividades y celebraciones toman protagonismo en el barrio Güiraldes, donde la Vecinal prepara una intensa agenda para despedir el año junto a vecinos y vecinas.
Entre las principales actividades, se destaca hoy a las 19 “nuestra colación de los talleres anuales”, explicó la presidenta vecinal, Monica Martínez. “Todos hemos participado en la organización, somos una familia que convive”, comentó.
La propuesta incluye una amplia variedad de espacios: “Taller de marroquinería y de tejido, escuelita de fútbol, zumba, circo y apoyo escolar”.
Las referentes de los talleres también compartieron su experiencia. Desde el espacio de tejido manual, una de las capacitadoras señaló: “Ha tenido éxito. Hemos tenido bastantes alumnas durante el año”.
Talleres que generan contención y oportunidades
El valor de estos espacios va más allá del aprendizaje de un oficio. La tallerista de tejido remarcó: “Brinda salida laboral y aporte salud mental. Se genera un grupo muy lindo de amigos que compartimos mates y charlamos de cosas. Es muy terapéutico el tejido”.
Desde el taller de marroquinería, el compromiso también se hace visible. Allí se elaboran productos como “portatermos, mate, carteras, bolsos, llaveros, billeteras”.
Pero las actividades solidarias y celebraciones para la navidad en los barrios no se limitan a los talleres. Martínez adelantó que el sábado 20 se realizará el Pesebre Viviente: “Lo hacen los chicos de la catequesis a las 21, en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima. Así que invitamos a todos que vengan”, expresó.
Navidad, infancia y un mensaje de agradecimiento
La agenda continúa con propuestas pensadas especialmente para los más chicos. “El lunes 22 a las 19 va a venir Papá Noel con una duendecita”, contó Martínez, quien explicó que la actividad incluye la entrega de juguetes, golosinas y yogur.
Los juguetes fueron adquiridos gracias al esfuerzo colectivo. “Hicimos una rifita para poder comprar los juguetes”, afirmó. En su mensaje final, la presidenta vecinal destacó el rol de quienes sostienen el espacio. “Agradezco a todas las chicas que hemos estado durante todo el año con los profesores y todo lo que han contenido a la gente”.
Finalmente, reafirmó la continuidad del trabajo comunitario “para seguir adelante el año que viene con nuestros talleres” que reflejan el espíritu de encuentro, aprendizaje y solidaridad que define al barrio Güiraldes.