Definieron horario especial en estaciones de servicio por Navidad y Año Nuevo

REDACCIÓN ELONCE
Informaron el horario especial que regirá en las estaciones de servicio durante Navidad y Año Nuevo, con guardias mínimas y cierres nocturnos para garantizar la movilidad.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) comunicó este miércoles el horario especial que regirá en las estaciones de servicio de todo el país durante las fiestas de fin de año, incluyendo Navidad y Año Nuevo. Según informaron, los cierres nocturnos se establecen de acuerdo con los convenios colectivos del sector, mientras que se implementarán guardias mínimas para emergencias.
Durante esos horarios, se garantizará un servicio de guardia activo, destinado de manera exclusiva a vehículos de servicios esenciales y de emergencia, como ambulancias, bomberos, policía y otros organismos de asistencia pública, según detallaron desde la entidad.
La medida se aplica específicamente en los períodos de Nochebuena y Navidad, desde las 22 del 24 de diciembre hasta las 06 del 25 de diciembre, y en Nochevieja y Año Nuevo, desde las 22 del 31 de diciembre hasta las 06 del 1 de enero.
Recomendaciones para conductores y usuarios
Ante este esquema especial, CECHA recomendó a los conductores planificar con anticipación y cargar combustible antes de las 22 de las fechas mencionadas, con el objetivo de asegurar la movilidad y evitar inconvenientes durante las festividades.
Asimismo, destacaron que estas medidas buscan equilibrar el descanso del personal con la necesidad de mantener activos los servicios esenciales, garantizando que la atención en emergencias no se vea afectada.