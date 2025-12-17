Se celebró el concierto "Música por la paz" en la Parroquia San José Obrero

REDACCIÓN ELONCE
Este miércoles se llevó a cabo el esperado concierto "Música por la paz" en la Parroquia San José Obrero de Paraná, con entrada libre y la colaboración de un alimento no perecedero.
Este miércoles, la Parroquia San José Obrero de la ciudad de Paraná se vistió de gala para recibir el concierto "Música por la paz", un evento que busca unir a la comunidad a través de la música. El sacerdote Sergio Hayy, en diálogo con Elonce, agradeció a la UADER por elegir este espacio para presentar obras como las composiciones de Ariel Ramírez y la emblemática Misa Criolla. “Le quiero agradecer a Luciano (Filipuzzi), el rector, y también al secretario de Extensión que quisieron traer a la Parroquia San José Obrero estas obras de Ariel Ramírez y la Misa Criolla. Realmente rezamos con esa canción”, expresó Hayy.
Nicolás Faes, coordinador del área cultural del rectorado de la UADER, compartió que este evento forma parte de una serie de conciertos que se vienen realizando desde hace tres años. “Este es un concierto que hemos denominado ‘Música por la paz’, que lo venimos desarrollando hace tres años. La comunidad paranaense debe recordar que en diciembre del año pasado estuvimos en la Catedral repleta, haciendo estos conciertos”, indicó Faes. Además, en el evento participan diferentes agrupaciones corales, incluyendo el coro de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER, el coro de Ciencias Económicas de la UNER y la Asociación Verdiana.
La próxima presentación será en la Parroquia Sagrado Corazón, frente a la Plaza Sáenz Peña, a las 21 horas. La entrada será libre y gratuita, con una solicitud de colaboración de un alimento no perecedero. El evento durará aproximadamente dos horas. Hayy también brindó un mensaje para las fiestas: “El mensaje es que estemos donde estemos, que nos acerquemos a un pesebre, sea en la iglesia o en una casa y ahí se manifiesta Dios, que es grande. Sin embargo, se muestra en la pequeñez de un niño”.