Inspectores ordenaron la circulación ante el corte programado de semáforos por obras sanitarias en Avenida Ramirez

REDACCIÓN ELONCE
Se realizan obras sanitarias en Avenida Ramírez, con tránsito asistido y demoras temporales. Preocupa la falta de sincronización de la "onda verde".
Semáforos en Avenida Ramírez. Inspectores ordenan la circulación ante el corte programado de semáforos en uno de los cruces más transitados de la ciudad, donde confluyen las obras de impulsión de agua potable y una alta circulación vehicular.
La situación se registró en la intersección de Avenida Ramírez y Dean J. Álvarez, donde durante aproximadamente 30 a 45 minutos el semáforo permaneció fuera de servicio, generando demoras y reordenamientos en el tránsito.
Según se informó, el inconveniente tiene su origen en trabajos previos realizados en la zona. La obra busca mejorar el sistema de impulsión de agua potable en el marco del plan de fortalecimiento del servicio. Debido a este accionar, la semana pasada, el semáforo también se vio afectado.
Reprogramación del semáforo y demoras momentáneas
Durante la jornada de este miércoles fue necesario interrumpir nuevamente el funcionamiento del semáforo para realizar tareas técnicas que generaron inconvenientes en el tránsito vehicular.
En ese contexto, los inspectores municipales asistieron a los conductores hasta que el sistema volvió a ponerse en marcha.
Impacto en la “onda verde” y normalización futura
La situación generó consultas y reclamos de automovilistas, especialmente por el impacto en la conocida “onda verde” de Avenida Ramírez, que permite una circulación fluida cuando los semáforos están coordinados.
La falta de sincronización semafórica ocurre desde hace unos días y produce embotellamientos. La explicación oficial aclara que mientras se desarrolle esta obra y esté abierta la zanja no se va a poder coordinar como de costumbre.