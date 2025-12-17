Confirman que son ocho las fiestas habilitadas por Navidad y Año Nuevo en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Municipalidad planificó operativos especiales por las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Autoridades detallaron a Elonce las zonas donde se concentrarán los controles, la cantidad de eventos habilitados y los cortes de tránsito previstos.
La Municipalidad de Paraná planificó un operativo especial para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, ante el uso intensivo de espacios públicos y la realización de fiestas habilitadas durante la madrugada. Las medidas incluirán controles de tránsito, presencia policial y cortes de calles en sectores específicos de la ciudad.
Desde el área de Control Urbano se informó que los operativos fueron programados con anticipación y ya se mantuvo una reunión con la cúpula de Jefatura Departamental de Policía para coordinar el despliegue. El encuentro se realizó con jefes operativos de la Policía, junto a representantes de Control Urbano y Tránsito de la Municipalidad.
Al respecto, el secretario municipal de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, Héctor Bergara, precisó que, para el 24 y el 31, las principales complicaciones se concentrarán en la zona cercana al Túnel Subfluvial. "En ese sector se encuentran varios espacios donde se desarrollarán eventos privados, como lo son las sedes Plumazo y Golf del Club Estudiantes, el Club Pucará y El Thompson, donde funciona un nuevo local bailable habilitado recientemente".
Fiestas habilitadas y logística
Bergara indicó que "ocho fiestas, entre ambas fechas, se encuentran habilitadas por Navidad y Año Nuevo. En ese sentido, se precisó que algunas celebraciones superarán las mil personas y que incluso hay previsiones para eventos de hasta 10 mil asistentes. “No sabemos si va a terminar siendo así, pero la logística hay que armarla”, explicaron.
Por ese motivo, se confirmó que habrá controles y cortes de tránsito, los cuales serán comunicados con antelación para que los vecinos puedan organizar su circulación porque se trata de eventos bailables de gran convocatoria.
Los operativos especiales están previstos para este 24 y 31 de diciembre, con el objetivo de ordenar el tránsito, garantizar la seguridad vial y acompañar el desarrollo de las celebraciones habilitadas por Navidad y Año Nuevo.