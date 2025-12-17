“Contralor y fiscalización”: tarjetera explicó cómo serían incorporados al estacionamiento medido

El Concejo Deliberante de Paraná aprobó una modificación en la ordenanza que habilita la creación de un nuevo sistema de estacionamiento medido en la ciudad, tras el reclamo de los trabajadores tarjeteros para ser reconocidos de manera explícita dentro del nuevo esquema. La decisión se tomó luego de un debate en sesión y de la intervención de distintos sectores vinculados al tema.

Al respecto, Carina Martínez, representante del sector de tarjeteros, explicó a Elonce que el cambio se centró en el artículo 4 de la normativa para modificar la palabra “persona física” por “tarjeteros registrados”.

“A partir de ahora los trabajadores tarjeteros habilitados estarían trabajando en forma continua con la tecnología, en forma de contralor y fiscalizador”, indicó.

En ese sentido, Martínez sostuvo que el cambio permitió que el sector quede contemplado para continuar participando en la planificación del sistema estacionamiento medido.

La referente del sector manifestó que la modificación llevó alivio a los trabajadores. “Nos dio un paño de tranquilidad, porque hoy estábamos muy angustiados con todos los compañeros”, expresó. En ese marco, remarcó que el compromiso asumido se reflejó en la sesión del HCD de Paraná. “Esto habla de que el compromiso es sincero y a partir de ahora vamos encaminados junto con la municipalidad a un nuevo estacionamiento medido donde vamos a ser contemplados”, agregó.

El cambio de "personas físicas" a "tarjeteros registrados”

Por su parte, Tamara Berales, dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), brindó detalles sobre el proceso previo al cambio aprobado. “Fueron muchos meses de reuniones y de discusión sobre la implementación del nuevo sistema de estacionamiento medido”, explicó.

Berales indicó que el proyecto original establecía un sistema tecnológico con personas físicas en tareas de control, pero sin especificar a quiénes se refería. “No especificaba qué personas físicas y dejaba la libre interpretación de que los tarjeteros no estaban incorporados”, sostuvo.

La referente gremial señaló que el planteo fue acompañado por distintos sectores, entre estos, la Asamblea Ciudadana Vecinalista, la Confederación General del Trabajo y otros organismos a través del Instituto de Voz y Opinión Ciudadana del HCD de Paraná.

Durante la sesión, los trabajadores expusieron la necesidad de ser nombrados de forma explícita en la ordenanza. “Planteamos por qué para nosotros era importante que se nos nombre en el cuerpo de la norma”, explicó.

Tras un cuarto intermedio, la sesión se retomó con una definición política. “Se incorporó efectivamente a los trabajadores tarjeteros habilitados que hoy están habilitados por decreto en el cuerpo de la ordenanza que se aprobó”, afirmó Berales al detallar que “en vez de decir personas físicas, dice tarjeteros registrados”.

Consultada sobre el origen de la modificación, precisó que “surgió del bloque del oficialismo y parte del bloque de La Libertad Avanza”.