Gran demanda en jornada gratuita de chequeo de lunares en una plaza de Paraná

Una jornada de concientización y prevención del cáncer de piel se desarrolló en Plaza Carbó, con controles gratuitos de lunares a cargo de una dermatóloga, supo Elonce. La actividad registró una amplia participación y permitió detectar casos que requirieron derivación médica.
Se llevó adelante una jornada de concientización y prevención del cáncer de piel, que incluyó controles gratuitos de lunares abiertos a la comunidad. La iniciativa de este miércoles en Plaza Carbó, registró una importante concurrencia de vecinos que se acercaron desde temprano para realizar chequeos dermatológicos con la especialista Mónica Dutto.
Al respecto, Mercedes Aguilar, integrante del área de comunicación de Farmacia Magna, explicó a Elonce el origen de la propuesta. “Desde Farmacia Magna, permanentemente, intentamos acercar servicios que puedan contribuir al bienestar y a la salud de las personas”, indicó.
En qué consistieron los controles
Aguilar detalló que los controles se basaron en la observación y evaluación de lunares que pudieran presentar características de alerta. “A lo largo de la vida van surgiendo manchitas o lunares. Hay algunos que son normales y otros que requieren un poco más de atención”, explicó.
Según indicó, existen criterios básicos que permiten identificar cuándo es necesario consultar a un profesional. Entre ellos mencionó la asimetría, los bordes irregulares, la presencia de más de un color, un diámetro mayor a seis milímetros y los cambios de tamaño o forma con el tiempo. “Cuando alguno de esos puntos se presenta, es importante chequearlo con un profesional”, afirmó.
Casos detectados y derivaciones
La jornada comenzó a las 9 de la mañana y, según informaron desde la organización, ya había personas esperando antes del inicio. Aguilar señaló que, en las primeras horas, la dermatóloga detectó algunos casos que requirieron derivación, "incluso, alguno directamente a cirugía”, precisó.
En ese marco, indicó que en menos de una hora de atención se evaluaron alrededor de diez personas y se detectaron dos casos que necesitaron seguimiento médico. “Esto refuerza la importancia de chequearse, porque son cuestiones que muchas veces no se tienen en cuenta”, sostuvo.
Participación de los vecinos
Entre los vecinos que aguardaban su turno, Catalina contó que se enteró de la jornada a través de los medios. “Identifiqué una manchita, pero quiero que me vea un profesional”, dijo al explicar el motivo de su consulta. También señaló que, en algunos casos, las obras sociales no cubren la atención dermatológica, lo que dificulta el acceso a controles periódicos.
Otros participantes indicaron que conocieron la convocatoria por redes sociales y destacaron la posibilidad de realizar controles preventivos sin turno previo. Algunos señalaron que, si bien realizaban chequeos de manera habitual, aprovecharon la jornada “por las dudas”.
Cupos completos y continuidad
Desde la organización informaron que el cupo previsto de atención se completó durante la mañana, aunque varias personas permanecieron en el lugar a la espera de una eventual ampliación. Aguilar indicó que la respuesta del público fue positiva y anticipó que se evaluaba repetir la iniciativa. “Seguramente vamos a hacer otra más porque la gente también nos lo agradece”, expresó.
Finalmente, destacaron la importancia de generar espacios de prevención y concientización, y remarcaron que el objetivo principal fue promover el control temprano y el cuidado de la salud, a través de acciones accesibles para la comunidad.