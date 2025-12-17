UNER: se conmemoró el Día del Contador y anticiparon una reforma en la formación académica

En el Día del Contador Público, el decano de Ciencias Económicas, Sebastián Pérez, repasó el origen de la profesión, analizó los desafíos actuales y confirmó a Elonce que se trabaja en una reforma del plan de estudios para adecuarlo al nuevo contexto laboral.
Este 17 de diciembre se conmemoró en la República Argentina el Día del Contador Público, una fecha que remite a los orígenes de la disciplina contable y que sirvió como marco para reflexionar sobre el presente y el futuro de la profesión. En ese contexto, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, de la UNER, Sebastián Pérez, dialogó con Elonce y brindó detalles sobre la formación académica y los desafíos que enfrenta el sector.
El origen histórico de la contabilidad
Pérez explicó que la fecha recuerda la publicación, en 1494, de un libro considerado fundacional para la contabilidad moderna. “El 17 de diciembre se conmemora el Día del Contador Público en relación a un libro que se publicó en el año 1494 por Luca Pacioli, que es el padrino, el padre de la contabilidad”, señaló.
Según detalló, la obra titulada Summa aritmética, geometría, proporción y proporcionalidad introdujo conceptos que aún hoy siguen vigentes. “En aquel año hablaba de la partida doble o de muchos métodos que hoy seguimos aplicando en la contabilidad”, remarcó.
Más adelante, indicó que fue la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas la que, en 1993, adoptó formalmente esta fecha para conmemorar a la profesión, en homenaje a la publicación del histórico tratado.
Una carrera central en la Facultad
El decano destacó el peso histórico del contador público dentro de la institución académica. “En la Facultad de Ciencias Económicas estamos a días de cumplir 60 años. Siempre la carrera insignia, y única carrera hasta el año 2010, fue la de contador público”, afirmó.
En ese sentido, subrayó que la casa de estudios se consolidó como referente regional en la formación de profesionales. “Junto con Litoral somos líderes en la región en la formación de contadores y contadoras”, expresó, al tiempo que remarcó la importancia de sostener la calidad académica frente a los cambios tecnológicos.
Desafíos ante la inteligencia artificial
Pérez reconoció que la profesión atraviesa un proceso de transformación, atravesado por el avance de la tecnología. “Con todo este cambio de la inteligencia artificial y cómo ha impactado en el mundo del trabajo, al igual que todas las profesiones, se tiene que reestructurar y replantear”, sostuvo.
En ese marco, confirmó que la facultad proyecta una modificación en el plan de estudios. “Tenemos planificado todo un trabajo con docentes, graduados y estudiantes y vamos a atender a una carrera de cuatro años. Hoy la carrera es de cinco”, explicó.
Indicó que a nivel nacional ya se aprobó la posibilidad de acortar la duración, aunque restan instancias administrativas. El objetivo, según precisó, es “flexibilizar en contenido, sin bajar la calidad académica, pero sí atender a un plan de estudio más dinámico, más acorde al contexto laboral, con tecnologías y con inteligencia artificial”.
Cambios en los perfiles estudiantiles
El decano también se refirió a las transformaciones en los modos de aprendizaje. “Hoy los chicos y chicas estudian con métodos audiovisuales, estudian con inteligencia artificial. Las tradicionales clases de tres horas con un docente hablando ya no resultan tan atractivas”, afirmó.
En ese sentido, remarcó que el desafío de las universidades públicas es adaptar sus propuestas para seguir atrayendo estudiantes, sin resignar contenidos ni exigencia académica.
Matrícula y salida laboral
Pérez detalló que la facultad experimentó un crecimiento sostenido en la cantidad de inscriptos. Actualmente, el promedio es de unos 1.200 ingresantes por año, impulsado por la ampliación de la oferta académica.
En cuanto al origen de los estudiantes, señaló que el 52% proviene de Paraná y Gran Paraná, mientras que el 48% restante llega desde distintos puntos de la provincia y de otras jurisdicciones como Santa Fe y Corrientes.
Respecto a la inserción laboral, indicó que muchos estudiantes acceden a pasantías desde el tercer año. “Los estudios contables, empresas productoras de bienes y servicios y organismos públicos concentran cerca del 30% de la salida laboral”, explicó, y añadió que una parte importante opta por el ejercicio profesional autónomo.
Finalmente, el decano destacó la necesidad de actualización permanente en la profesión y defendió el rol de la universidad pública en un contexto complejo. “Sostenerla es un camino que nos iguala, que nos da futuro y desarrollo”, concluyó.