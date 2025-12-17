Esta semana se paga el aguinaldo a empleados municipales de Paraná y de la administración provincial

Esta semana comienza el pago del aguinaldo en la Municipalidad de Paraná, que incluye un bono y en el Gobierno entrerriano.

En el caso de los empleados municipales de la capital entrerriana, este jueves 18 de diciembre se abonará y acreditará la segunda cuota del bono acordado en la mesa paritaria. En tanto, el medio Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al segundo semestre de 2025, será abonado el lunes 22 y acreditado el sábado 20, garantizando que las familias municipales cuenten con estos ingresos antes de las fiestas de fin de año.

Los haberes de diciembre estarán disponibles el martes 30, último día hábil del mes, tal como es habitual en el calendario de pagos municipal.

Vale recordar que en el marco de adecuación paritaria realizada por el Ejecutivo Municipal, se acordó un incremento salarial del 6,5%, distribuido en dos tramos: un 4,5% aplicado con los haberes de noviembre y un 2% con los de diciembre. Además, incluye una suma fija de $200.000, abonada en dos cuotas de $100.000 en noviembre y diciembre, respectivamente.

Aguinaldo para estatales entrerrianos

El Sueldo Anual Complementario (SAC) para activos y pasivos de la administración pública entrerriana se abonará el 20 de diciembre, de modo que todos los activos y pasivos de la administración pública contarán con él antes de las fiestas navideñas y de fin de año.