Un emblema que renace: “Es una emoción que en el Thompson habiliten el ingreso al agua”

El balneario Thompson vuelve a lucir sus paisajes emblemáticos, con el río Paraná como escenario central para el disfrute de vecinos y turistas. “Es una verdadera emoción que este año el Thompson tenga habilitado el ingreso al agua”, expresó una guardavida, al destacar la recuperación del espacio.
Custodiado por el imponente río Paraná, el balneario y camping Thompson se presenta como uno de los espacios más representativos para el descanso y el disfrute al aire libre. Con arenas limpias y una geografía privilegiada, el lugar ofrece una de las mejores vistas panorámicas de la capital provincial, combinando naturaleza, confort y propuestas accesibles para quienes lo visitan.
Ubicado sobre la ribera sur del río, el Thompson cuenta con una extensión destacada, dentro de la cual sobresalen sus más de 500 metros de playa y la diversidad de sectores recreativos. Después de años de espera, paranaenses y turistas podrán volver a disfrutar del ingreso al agua, gracias a los trabajos realizados por la Municipalidad, que incluyeron el refulado y el aporte de arena para recuperar la playa y garantizar condiciones adecuadas de uso y seguridad.
Asadores, canchas polideportivas sobre arena, espacios de juegos infantiles y áreas verdes permiten el disfrute de familias completas en distintos momentos del día y durante todo el año. Al igual que las demás playas de la ciudad, el predio es cardioprotegido y cuenta con la presencia permanente de guardavidas.
Durante las jornadas diurnas, el paisaje se completa con embarcaciones de distintos colores que se balancean suavemente sobre el río, mientras visitantes buscan sol, tranquilidad y contacto directo con el entorno natural. Las barrancas y el cauce del Paraná conforman una postal característica que vuelve a posicionar al Thompson como un punto de encuentro elegido.
Por la noche, el espacio cambia su fisonomía y se ilumina con luces y música. Espacios gastronómicos ofrecen propuestas únicas que acompañan el clima sereno del lugar, invitando a disfrutar del reflejo de la luna sobre las aguas y de momentos de distensión junto al río.
La recuperación del espacio es destacada por la guardavida Carolina Wasinger, quien compara la situación actual con temporadas anteriores. “El año pasado no contábamos con la playa habilitada, no se había hecho el refulado ni se había agregado arena”, recuerda.
En ese sentido, valora el impacto de los trabajos realizados y el cambio que hoy se evidencia en el lugar. “Ver la playa así, después de tantos años de trabajar acá, es una emoción muy grande”, expresa, reflejando el sentimiento compartido por quienes cumplen tareas de cuidado y seguridad en el balneario.