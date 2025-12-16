“Viví 25 de Mayo”: el jueves por la noche comenzará el armado del escenario

La segunda edición del paseo comercial, cultural y gastronómico “Viví 25 de Mayo” se realizará este viernes 19 desde las 18 horas, con una amplia propuesta que se extenderá a lo largo de siete cuadras, sumando actividades artísticas, promociones comerciales y una variada oferta gastronómica.

El evento se desarrollará sobre calle 25 de Mayo, desde Irigoyen hasta San Martín, e incluirá también la cuadra de San Martín entre 25 de Mayo y Urquiza. La actividad comercial comenzará a las 18, mientras que las propuestas culturales se pondrán en marcha desde las 19 horas.

Oscar Bustamante, subsecretario de Producción de la comuna de Paraná, explicó que la iniciativa surgió nuevamente desde el sector privado: “Al igual que el año pasado, esta es una propuesta que nace de los comerciantes de calle 25 de Mayo y es acompañada por el municipio y por las entidades representativas del comercio de la ciudad”, señaló.

Una propuesta ampliada y con fuerte impronta cultural

Bustamante remarcó que en esta edición se amplió la extensión del paseo respecto al año pasado. “Vamos a tener siete cuadras con actividad cultural, comercial y gastronómica, que se suman a las cinco cuadras que ya habían sido parte del evento anterior”, indicó.

En cuanto a la propuesta artística, confirmó la instalación de un escenario principal en la intersección de Monte Caseros y 25 de Mayo “con artistas locales y dos artistas nacionales muy convocantes como Roze y La Bersuit”, detalló.

Además, se montarán otros dos escenarios secundarios sobre Irigoyen y entre Belgrano y 9 de Julio, donde habrá intervenciones culturales a lo largo de toda la traza.

Comercio, gastronomía y acciones solidarias

El referente subrayó que uno de los objetivos centrales del paseo es fortalecer el comercio local. “Los locales de 25 de Mayo y de la peatonal van a trabajar en horario extendido y con promociones especiales, porque la idea es acompañar e impulsar la actividad comercial”, afirmó.

La propuesta gastronómica estará integrada por los comercios ya instalados en la zona, a los que se sumarán locales invitados y food trucks habilitados por la Municipalidad. También se desarrollará una campaña solidaria para la donación de golosinas destinadas a merenderos de la ciudad.

Finalmente, Bustamante se refirió al operativo de tránsito y seguridad previsto para el evento. “Se trabajó con distintas áreas municipales para reducir al máximo los cortes. El corte para armar el escenario en 25 de mayo y Monte Caseros se va a producir el jueves a partir de las 22. La idea es que en las calles perpendiculares se pueda seguir circulando durante el viernes 19”.

Asimismo, se va a ir restringiendo la circulación a medida que se vaya armando el escenario, y el corte definitivo será a las 20, para priorizando la seguridad de los asistentes, concluyó. Elonce.com