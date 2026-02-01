River Plate sumó un empate clave ante Rosario Central en Arroyito

River Plate logró un empate 0-0 frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura, manteniendo su invicto en el inicio del campeonato.
River Plate visitó este domingo a Rosario Central y se trajo un empate 0-0 del Gigante de Arroyito por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura. El equipo de Marcelo Gallardo dominó gran parte del primer tiempo, generando oportunidades, pero perdió protagonismo en el complemento, asegurando así un punto valioso tras sus triunfos iniciales ante Barracas Central y Gimnasia.
La figura del partido fue el arquero Santiago Beltrán, quien con varias atajadas claves mantuvo su valla en cero y sostuvo al Millonario frente a un rival que buscaba aprovechar los espacios. Rosario Central, dirigido por Jorge Almirón, llegó al encuentro con un historial reciente de altibajos: había perdido como local ante Belgrano y vencido a Racing en Avellaneda.
Pese a la igualdad, River Plate mantiene el ritmo en el inicio del torneo y muestra solidez defensiva fuera de casa. Los dirigidos por Gallardo intentaron combinar juego asociado y presión alta, pero la ordenada defensa del Canalla y algunas intervenciones del arquero local limitaron las opciones de gol.
Próximos desafíos para River Plate y Rosario Central
El Millonario se prepara ahora para recibir a Tigre este sábado desde las 20:00 en el Estadio Monumental por la cuarta fecha del Torneo Apertura. El equipo buscará mantener su invicto y sumar de a tres para acercarse a la cima de la Zona B.
Por su parte, Rosario Central visitará el mismo día a Aldosivi en Mar del Plata a partir de las 17:00. El Canalla buscará recuperarse tras el empate en casa y sumar puntos vitales para alejarse de la zona baja de la tabla.
Con este empate, River Plate mantiene su continuidad sin derrotas en el torneo, aunque el equipo deberá mejorar la efectividad ofensiva si quiere sostenerse en la lucha por el liderazgo de su zona en las próximas fechas.
Seguí las incidencias del partido
¡FINAL DEL PARTIDO!
¡ADICIONARON CUATRO MINUTOS!
Aníbal Moreno se tuvo fe a la larga distancia con un zurdazo que se perdió al lado del palo izquierdo de Ledesma.
86 minutos: Central presiona en el cierre
El equipo de Gallardo sostiene el cero ante los embates de Rosario Central.
76 minutos: última modificación en River Plate
Ian Subiabre por Facundo Colidio.
70 MINUTOS: ¡OTRA EXCELENTE ATAJADA DE BELTRÁN!
El arquero de River Plate le contuvo un mano a mano a Gaspar Duarte. Posteriormente, la jugada fue anulada, pero el joven sigue sumando confianza, mientras Franco Armani se recupera de una lesión.
69 minutos: triple cambio en River Plate
Santiago Lencina, Marcos Acuña y Giuliano Galoppo por Tomás Galván, Lautaro Rivero y Juanfer Quintero.
61 minutos: Véliz estuvo cerca del primer gol
El atacante de Rosario Central no alcanzó a desviar un centro envenenado de Duarte.
53 MINUTOS: ¡FAUSTO VERA FALLÓ UNA OCASIÓN INMEJORABLE!
El volante del Millonario controló de pecho en el área, pero le quedó para su pierna inhábil y ensayó un zurdazo muy desviado.
52 minutos: interesante volea de Salas
El derechazo del delantero en la medialuna fue a las manos de Jeremías Ledesma.
50 MINUTOS: ¡GRAN TAPADA DE BELTRÁN!
El arquero de River Plate despejó un remate cruzado en el área de Emanuel Coronel al córner.
¡INICIÓ LA SEGUNDA PARTE!
Un cambio en Rosario Central: Gaspar Duarte por Enzo Copetti.
Un cambio en River Plate: Maximiliano Salas por Sebastián Driussi.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
40 MINUTOS: ¡SE ANULÓ EL GOL!
El árbitro señaló a instancias del VAR un fuera de juego de Driussi previo a la definición.
36 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!
Sebastián Driussi capitalizó una carambola a la salida de un córner para sellar el 1-0 en Rosario.
35 minutos: otra volada de Ledesma
El arquero mandó al córner un zurdazo desde afuera del área de Juanfer Quintero.
33 minutos: Lautaro Rivero se animó a la individual
El zaguero central, hoy de lateral izquierdo, se desprendió del fondo, enganchó hacia adentro en el último tercio y resolvió con un potente derechazo que salió al lado de un palo.
32 minutos: Colidio le generó peligro a Jeremías Ledesma
El delantero de River Plate realizó un remate desde lejos que le picó justo antes al arquero, quien mostró dificultades para sacar esa pelota al córner.
25 minutos: Juanfer Quintero probó su pegada en un tiro libre
El colombiano ejecutó un zurdazo desviado en una pelota detenida inclinada sobre el costado derecho.
17 minutos: buena atajada de Beltrán
El arquero mostró seguridad para quedarse con un cabezazo de Alejo Véliz a contrapierna.
14 minutos: primer amonestado en Rosario Central
Vicente Pizarro se llevó la cartulina por una infracción a Vera.
12 minutos: intento aislado de Fausto Vera
El mediocampista de River Plate ensayó un disparo a distancia que se marchó muy desviado.
2 minutos: Enzo Giménez tuvo la primera ocasión de riesgo
El futbolista del Canalla encajó un remate sin potencia que terminó en las manos de Santiago Beltrán.
¡EMPEZÓ EL PARTIDO!