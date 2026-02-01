Fiesta Provincial del Pan Casero: el público celebra la tradición y la música

El público se deleitó con la música en el escenario.

La última jornada de la Fiesta Provincial del Pan Casero reunió a vecinos y turistas que compartieron su entusiasmo por el evento. “Para nosotros los saucelulenses, estamos muy contentos de esta fiesta. Mis felicitaciones a los organizadores y al intendente porque esto es una verdadera fiesta”, destacó un hombre que bailaba con su pareja. La presencia de visitantes de distintos puntos del país aportó un espíritu festivo y familiar al encuentro.

Muchos aprovecharon la ocasión para probar el pan casero y disfrutar de los espectáculos musicales. “Venimos de Buenos Aires. Es mi primera vez en la fiesta. Es hermosa”, sostuvo una turista que estuvo presente durante tres días. Otra persona agregó: “Estoy disfrutando, hay mucha diversión y bailo mucho”, resaltando la alegría que caracteriza a la celebración.

Foto: Elonce.

El evento también recibió a familias que mantienen la tradición de asistir cada año. “Todos los años venimos. Desde hace ocho o diez años que venimos. Llevamos el chamamé en la sangre”, afirmó una familia de San Agustín, localidad del interior de Santa Fe. La música y los bailes populares se convirtieron en un punto de encuentro intergeneracional.

Testimonios de los visitantes

Los turistas de distintas provincias valoraron la continuidad del evento. “Estoy disfrutando, es la cuarta vez que venimos. Somos de Santa Fe capital. Siempre los visitamos cuando podemos”, destacó un adulto mayor, que mostró su preferencia por los shows.

Foto: Elonce.

Desde Feliciano también se hicieron presentes en la fiesta y sostuvieron: “Hace varios años que venimos. Es una hermosa fiesta para disfrutar desde que comienza hasta que termina. Casi siempre venimos los domingos”. La Fiesta Provincial del Pan Casero consolidó así su carácter regional y la fidelidad de quienes la visitan año tras año.

Foto: Elonce.

“Está muy lindo todo. Nos gusta el chamamé y la gente”, remarcó una mujer oriunda de Buenos Aires, sintetizando la combinación de música, cultura y hospitalidad que distingue al evento.