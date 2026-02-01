 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Fiesta Provincial del Pan Casero: el público celebra la tradición y la música

1 de Febrero de 2026
El público se deleitó con la música en el escenario.
El público se deleitó con la música en el escenario. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

La Fiesta Provincial del Pan Casero vivió una jornada de cierre con el público disfrutando de música, bailes y gastronomía. Los asistentes destacaron la organización del evento y el ambiente festivo que une a vecinos y turistas de diferentes provincias.

La última jornada de la Fiesta Provincial del Pan Casero reunió a vecinos y turistas que compartieron su entusiasmo por el evento. “Para nosotros los saucelulenses, estamos muy contentos de esta fiesta. Mis felicitaciones a los organizadores y al intendente porque esto es una verdadera fiesta”, destacó un hombre que bailaba con su pareja. La presencia de visitantes de distintos puntos del país aportó un espíritu festivo y familiar al encuentro.

 

 

Muchos aprovecharon la ocasión para probar el pan casero y disfrutar de los espectáculos musicales. “Venimos de Buenos Aires. Es mi primera vez en la fiesta. Es hermosa”, sostuvo una turista que estuvo presente durante tres días. Otra persona agregó: “Estoy disfrutando, hay mucha diversión y bailo mucho”, resaltando la alegría que caracteriza a la celebración.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

El evento también recibió a familias que mantienen la tradición de asistir cada año. “Todos los años venimos. Desde hace ocho o diez años que venimos. Llevamos el chamamé en la sangre”, afirmó una familia de San Agustín, localidad del interior de Santa Fe. La música y los bailes populares se convirtieron en un punto de encuentro intergeneracional.

 

Testimonios de los visitantes

 

Los turistas de distintas provincias valoraron la continuidad del evento. “Estoy disfrutando, es la cuarta vez que venimos. Somos de Santa Fe capital. Siempre los visitamos cuando podemos”, destacó un adulto mayor, que mostró su preferencia por los shows.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Desde Feliciano también se hicieron presentes en la fiesta y sostuvieron: “Hace varios años que venimos. Es una hermosa fiesta para disfrutar desde que comienza hasta que termina. Casi siempre venimos los domingos”. La Fiesta Provincial del Pan Casero consolidó así su carácter regional y la fidelidad de quienes la visitan año tras año.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

“Está muy lindo todo. Nos gusta el chamamé y la gente”, remarcó una mujer oriunda de Buenos Aires, sintetizando la combinación de música, cultura y hospitalidad que distingue al evento.

 

4ta Noche Fiesta Provincial del Pan Casero Sauce de Luna 2026 - Convocatoria de todo el país

Temas:

Fiesta Provincial del Caballo Nuestras Fiestas Sauce de Luna
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

