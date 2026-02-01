Definición oficial sobre el feriado de carnaval: qué días no se trabaja y quiénes deben cumplir tareas

El feriado de carnaval volverá a generar uno de los primeros fines de semana largos del año y ya quedó definida su condición dentro del calendario oficial.

Según el cronograma difundido por el Gobierno de la Nación Argentina, las jornadas de Carnaval de 2026 serán feriados nacionales inamovibles y no días no laborables, despejando así una de las dudas habituales entre trabajadores y empleadores.

La diferencia no es menor: al tratarse de feriados nacionales, el descanso rige de manera obligatoria para la mayoría de las actividades, tanto en el sector público como privado, mientras que los días no laborables quedan sujetos a la decisión de cada empleador.

De esta manera, el descanso quedará asegurado para buena parte de la población y permitirá organizar escapadas turísticas o reuniones familiares en pleno verano.

Cómo queda conformado el fin de semana largo

De acuerdo al detalle oficial, el Carnaval caerá lunes 16 y martes 17 de febrero. Al sumarse al sábado y domingo previos, se conformará un fin de semana largo de cuatro días consecutivos.

Será el primer descanso extendido del año después del feriado de Año Nuevo y uno de los más esperados por el sector turístico, ya que históricamente moviliza viajes hacia destinos de playa, sierras y fiestas populares en distintas provincias.

Al tratarse de un feriado de carnaval con carácter nacional, quienes deban trabajar durante esas jornadas deberán percibir la remuneración correspondiente según la legislación vigente.

Diferencia con los días no laborables

El calendario 2026 también contempla algunos días no laborables, pensados para generar puentes turísticos, pero que no tienen el mismo alcance legal. En esos casos, cada empresa o dependencia define si se trabaja o no.

Para febrero, en cambio, la situación es clara: ambas fechas están catalogadas como feriados inamovibles, lo que garantiza el descanso general.

El resto del calendario

El cronograma incluye además otros feriados tradicionales como el 24 de marzo, el 2 de abril, el 1° de mayo y el 9 de julio, junto a fechas trasladables y jornadas puente distribuidas a lo largo del año.

Con esta confirmación, el feriado de carnaval se consolida como una de las primeras oportunidades de pausa del 2026, ideal para planificar viajes cortos o simplemente cortar con la rutina en los primeros meses del año.