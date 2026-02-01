Incendio en Paraná: una vivienda precaria fue consumida por el fuego

Un incendio en Paraná generó preocupación este domingo al mediodía cuando una vivienda precaria ubicada en la zona de calle Los Constituyentes, a la altura del arroyo Colorado, fue alcanzada por las llamas y requirió la intervención de distintos equipos de emergencia. El siniestro afectó a una construcción donde residían dos personas, quienes debieron ser asistidas tras el avance del fuego.

El hecho motivó un rápido despliegue de personal de Bomberos Voluntarios de Paraná, junto a efectivos zapadores de la Policía de Entre Ríos y agentes de Protección Civil de la Municipalidad de Paraná, que coordinaron tareas para sofocar el foco ígneo y asistir a los damnificados.

Trabajo conjunto para contener el fuego

Según se informó desde Defensa Civil municipal, el incendio se originó mientras la propietaria de la vivienda se encontraba cocinando. En ese contexto, el fuego se habría propagado rápidamente por los materiales livianos de la estructura, lo que facilitó la combustión.

Las dotaciones concentraron sus esfuerzos en enfriar el perímetro, evitar la expansión hacia otras construcciones cercanas y garantizar la seguridad de quienes se encontraban en el lugar. El operativo permitió controlar el foco en pocos minutos y evitar consecuencias mayores.

Incendio en Paraná. Foto: Protección Civil.

El trabajo coordinado entre bomberos, policías y personal municipal fue clave para contener la situación en una zona donde las viviendas presentan alta vulnerabilidad por sus características constructivas.

Daños materiales y asistencia

De acuerdo al parte oficial, no se registraron personas lesionadas. Las pérdidas fueron materiales y los ocupantes recibieron contención y acompañamiento por parte de Protección Civil, que evaluó la situación social y habitacional.

Ahora restará determinar con mayor precisión las circunstancias que provocaron el inicio del fuego, aunque las primeras versiones apuntan a un accidente doméstico.