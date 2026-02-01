Denso humo y alarma en Santa Elena: sofocaron un foco ígneo a metros de Plaza Centenario

Un incendio registrado este domingo al mediodía encendió las alarmas en pleno centro de Santa Elena, donde una densa columna de humo negro pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad. El foco ígneo se produjo en el fondo de una vivienda ubicada sobre calle Corrientes, a pocos metros de Plaza Centenario, lo que generó preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona.

Ante la situación, intervinieron de inmediato efectivos de Bomberos Voluntarios de Santa Elena junto a personal de la Policía de Entre Ríos, quienes trabajaron para contener las llamas y evitar que el fuego se extendiera hacia propiedades cercanas.

El hecho ocurrió frente al edificio de la Escuela Secundaria N° 14 “Maipú”, en un sector de alta circulación, lo que obligó a extremar precauciones y ordenar el perímetro mientras se desarrollaban las tareas.

Rápido despliegue y control del foco

Según se informó desde el cuartel local, el incendio se habría iniciado en el quincho del domicilio. Esa ubicación representaba un riesgo concreto, ya que el calor y las llamas podían avanzar hacia viviendas linderas.

Los bomberos concentraron el operativo en enfriar estructuras, sofocar el foco principal y evitar la propagación. El trabajo coordinado con la Policía permitió despejar la zona y facilitar el acceso de las unidades de emergencia.

Incendio en Santa Elena. Foto: Javier Gerardo Schnitman.

Con el correr de los minutos, la situación fue estabilizándose. Aproximadamente a las 13.40 se dieron por finalizadas las tareas de combate directo, una vez que el incendio quedó contenido y sin peligro de reactivación.

Sin heridos y con pericias en marcha

De acuerdo a los primeros datos, no se registraron personas lesionadas. Vecinos colaboraron con baldes de agua y asistieron a los equipos mientras se desarrollaba el operativo, en una intervención conjunta que ayudó a controlar el siniestro con rapidez.

Ahora restará determinar qué originó el foco. Personal especializado realizará las pericias correspondientes para establecer las causas del incendio.

El episodio volvió a poner en evidencia la importancia de la rápida respuesta de los servicios de emergencia en Santa Elena, especialmente en sectores céntricos donde la cercanía entre viviendas incrementa el riesgo de propagación.