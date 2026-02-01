 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Paraná

Sofocaron incendio en vivienda deshabitada en Paraná: una vecina fue afectada por el humo

Una vecina debió ser trasladada al hospital por inhalación de humo y recibió el alta horas después. El fuego fue detectado por la Policía durante un operativo preventivo.

1 de Febrero de 2026
Incendio en Paraná
Incendio en Paraná Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná

Un incendio registrado en una vivienda ubicada en calle Yancovich, entre Sargento García y Dacharry, demandó la intervención de Bomberos Zapadores y Voluntarios y efectivos policiales de comisaría sexta de Paraná, durante la madrugada de este domingo.

 

Fuentes policiales comunicaron que los efectivos constataron la presencia del fuego en el interior del inmueble, en el marco de los operativos de prevención y seguridad que se desarrollaban en la zona.

 

Según se informó, la vivienda se encontraba deshabitada al momento del siniestro, por lo que no se registraron personas lesionadas en su interior.

 

No obstante, como consecuencia de la cortina de humo generada por el incendio, una vecina debió ser asistida por personal de salud y trasladada al hospital San Martín, donde recibió atención médica y fue dada de alta horas después.

 

Las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para establecer las causas que originaron el fuego.

Temas:

Paraná Incendio
