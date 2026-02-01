Aumentaron los precios de los combustibles: los nuevos valores de Shell y Puma en Paraná

El Gobierno volvió a aplicar parcialmente la suba del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que se traslada directamente al precio del litro de nafta y gasoil. El ajuste sobre el valor final, de 1%, rige desde este domingo 1° de febrero de 2026.

En ese marco, Elonce pudo confirmar los nuevos valores que rigen para las estaciones de servicios de Shell y Puma.

Desde los surtidos de avenida Laurencena se confirmó que el litro de nafta se comercializa a 1.788 pesos (antes, 1.777); el litro de V-Power a 2.034 pesos (antes, 2.014 pesos); el litro de Evolux Diesel a 1.844 pesos (antes, 1.828); y el litro de V-Power Diesel a 2.082 pesos (antes, 2.065).

Los nuevos valores de Shell en Paraná (foto Elonce)

En tanto, desde la estación de servicios de calles Carbó y Alsina, el litro de nafta Súper se comercializa a 1.706 pesos (antes, 1.099 pesos); el litro de nafta Max Premium a 1.948 pesos (antes, 1.941 pesos); el Ion Diésel a 2.012 pesos (antes, 2.000 pesos); y el Diésel 500 a 1.832 pesos (antes, 1.813 pesos).

Desde una estación de servicios YPF se indicó a Elonce que no se registraron incrementos en los precios de los combustibles en los surtidores de Paraná; se recordará que la política de precios dinámicos de la compañía buscaba adaptar los valores a la oferta, la demanda, las franjas horarias y las regiones del país.

A través del Decreto 74/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo resolvió diferir parcialmente los incrementos pendientes que se habían acumulado durante 2024 y los primeros tres trimestres de 2025. Así, el cronograma de aplicación de los aumentos se estiró hasta marzo de 2026.

La decisión se suma a una serie de postergaciones que arrancaron en 2018, cuando se estableció un mecanismo automático de actualización trimestral de los montos fijos del tributo, atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Aunque la normativa prevé ajustes en enero, abril, julio y octubre de cada año, en la práctica esos incrementos fueron demorados una y otra vez para atenuar el impacto sobre la inflación.

En el texto del decreto, el Gobierno reconoció que los impuestos sobre los combustibles están definidos como montos fijos por unidad de medida y que, desde enero de 2018, deberían reflejar la evolución del IPC que informa el Indec. Sin embargo, la acumulación de subas no aplicadas generó un remanente que, si se trasladara de una sola vez, tendría un impacto directo muy grande sobre los precios finales en los surtidores, que impulsaría al dato de inflación.

El precio de los combustibles (foto Elonce)

En agosto del año pasado, el decreto 617/2025 ya había dispuesto que parte de los aumentos postergados recién se aplicaran a partir del 1° de febrero de 2026. La norma publicada el viernes mantiene la entrada en vigencia formal desde el mes que viene, pero trasladó al 1° de marzo de 2026 el efecto de algunos tramos del aumento.

Qué pasará con los impuestos a los combustibles en marzo

Desde el 1° de marzo de 2026, la Secretaría de Energía -salvo una nueva postergación- aplicará el aumento total del remanente pendiente de 2024 y del primer, segundo y tercer trimestre de 2025, que el Gobierno viene dilatando.

Desde el Ejecutivo argumentaron que la postergación tiene el propósito de estimular el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible.

Desde mediados de 2024, el Ejecutivo desdobló en más de una docena de oportunidades la actualización de los impuestos fijados a los combustibles para atenuar el impacto en la inflación.