Tragedia vial en Ruta 18: liberaron al camionero tras el informe pericial

El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull confirmó que Andre Fernando Robledo Pereira Junior, conductor del camión involucrado en el choque frontal ocurrido en el paraje Las Tunas, sobre la Ruta Nacional 18, recuperó la libertad este sábado, aunque permanece afectado a la causa penal.

El siniestro vial dejó como saldo cuatro personas fallecidas y se había registrado el viernes, a la altura del kilómetro 77, en cercanías de la Escuela Belgrano.

Las víctimas viajaban en una camioneta Nissan Frontier y fueron identificadas como Natanael Iaac Fister (35) y Sebastián Fonseca (45), ambos de San Benito; Alejandro Casal (32), de Paraná; y Diego Girard, domiciliado en la zona rural de Villa Urquiza.

El otro vehículo involucrado fue un camión de origen brasileño, conducido por Robledo Pereira Junior (31), que circulaba en sentido Este-Oeste, con destino a Santo Tomé (Santa Fe), en dirección contraria a la pick up.

Qué determinó la pericia

Los resultados preliminares del informe accidentológico fueron claves para definir la situación procesal del camionero. De acuerdo con los datos recolectados por los peritos, se estableció que la camioneta perdió su trayectoria, invadió el carril contrario e impactó de manera frontal contra el camión.

Tragedia vial sobre Ruta 18 (foto Nueva Zona)

La reconstrucción técnica indicó que, al advertir la maniobra de la pick up, el conductor del transporte de carga intentó frenar y desviar su marcha para evitar el choque, aunque la inmediatez del impacto hizo imposible esquivarlo.

Velocidad y registros GPS

En relación a la velocidad, los peritos continúan trabajando para precisar el valor exacto al momento del impacto. No obstante, los registros del sistema GPS del camión aportados por la empresa y el propio conductor demostraron que la unidad circulaba de manera constante y dentro de los límites legales hasta aproximadamente cuatro kilómetros antes del lugar del siniestro.

Tragedia vial sobre Ruta 18

“El GPS registra la velocidad de unos cuatro kilómetros antes del impacto, lo que muestra un comportamiento regular en la conducción”, señaló el fiscal Ramírez Montrull.

Indagado en libertad

Aunque recuperó la libertad, Robledo Pereira Junior ya designó abogado defensor y continúa imputado. La causa sigue en etapa de investigación y en los próximos días se realizarán pericias complementarias para precisar la velocidad final y evaluar otros aspectos mecánicos de ambos rodados.

En el expediente también interviene la empresa aseguradora del camión, que ya presentó la documentación correspondiente.

Tragedia vial sobre Ruta 18

Con este hecho, ascendieron a 26 las muertes por siniestros viales en la provincia de Entre Ríos en lo que va del año, una cifra que vuelve a encender la alarma sobre la seguridad en las rutas.