Accidente fatal de Ruta 18: falleció el cuarto ocupante de la camioneta

Se dispuso su traslado a la morgue de Oro Verde.

Accidente fatal de Ruta 18. Diego Damián Girard, de 33 años y único sobreviviente inicial del accidente fatal de Ruta 18, falleció este viernes por la tarde. El joven estaba internado en el Hospital San Martín con múltiples lesiones de gravedad tras el choque en el kilómetro 77, en la zona de Las Tunas.

En cuanto a la situación procesal del ciudadano de nacionalidad brasilero, Andre Fernando Robledo Pereira Junior quedará alojado en Alcaldía de Tribunales.

El siniestro involucró a una camioneta Nissan Frontier, en la que viajaban cuatro hombres mayores de edad, y un camión de origen brasileño que circulaba en sentido contrario. El impacto frontal se produjo en cercanías de la Escuela Belgrano, jurisdicción del departamento Paraná.

Las víctimas eran trabajadores de una empresa tercerizada que presta servicios de parquizado para ENERSA y se dirigían a cumplir tareas en la zona rural de Villaguay.

Identidad del camionero y pericias

El conductor del camión fue identificado como Andre Fernando Robledo Pereira Junior, de 31 años, de nacionalidad brasileña. Mientras continúan las pericias accidentológicas, fuentes de la investigación indicaron que el choque fue frontal y que, de acuerdo a los primeros indicios, la camioneta habría invadido el carril contrario.

Los vehículos circulaban en sentidos opuestos: la pick up se dirigía hacia la costa del Uruguay, mientras que el camión avanzaba rumbo a Paraná, con destino final en Santo Tomé, Santa Fe.