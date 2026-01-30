Trasladaron a Paraná al sobreviviente de tragedia sobre ruta 18: la principal hipótesis del choque

Un fatal choque frontal en la Ruta Nacional 18, a la altura del kilómetro 77, en la zona de Las Tunas, dejó como saldo tres personas fallecidas y un herido de extrema gravedad. Las víctimas eran trabajadores de una empresa tercerizada que presta servicios de parquizado para ENERSA y se dirigían a cumplir tareas en la zona rural de Villaguay.

Tragedia vial sobre Ruta 18 (foto Nueva Zona)

El siniestro involucró a una camioneta Nissan Frontier, en la que viajaban cuatro hombres mayores de edad, y a un camión de origen brasileño que circulaba en sentido contrario. El impacto se produjo en cercanías de la Escuela Belgrano, en jurisdicción del departamento Paraná.

Origen de las víctimas

Fuentes oficiales confirmaron que los fallecidos eran oriundos del departamento Paraná y tenían domicilios en Paraná, Villa Urquiza y San Benito. Por el momento, las autoridades trabajan para establecer con precisión sus identidades.

El cuarto ocupante de la camioneta fue asistido en el Hospital Castilla Mira de Viale, desde donde se resolvió su traslado urgente a Paraná debido a la gravedad de las lesiones. Según el parte médico, su estado es crítico y muy grave.

Identidad del camionero y pericias

El conductor del camión fue identificado como Andre Fernando Robledo Pereira Junior, de 31 años, de nacionalidad brasileña. Mientras continúan las pericias accidentológicas, fuentes de la investigación indicaron que el choque fue frontal y que, de acuerdo a los primeros indicios, la camioneta habría invadido el carril contrario.

Los vehículos circulaban en sentidos opuestos: la pick up se dirigía hacia la costa del Uruguay, mientras que el camión avanzaba rumbo a Paraná, con destino final en Santo Tomé, Santa Fe.

Más muertes en siniestros viales

Con este hecho, ascienden a 25 las muertes por siniestros viales en la provincia de Entre Ríos en lo que va del año, una cifra que vuelve a encender la alarma sobre la seguridad en las rutas.