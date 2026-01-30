 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Accidente con tres fallecidos cerca de Las Tunas: hay una persona en grave estado

Tres hombres perdieron la vida tras el choque frontal entre una camioneta y un camión en la ruta 18; cerca de Las Tunas. Hay otra persona que fue rescatada y está grave.

30 de Enero de 2026
Trágico accidente en la ruta 18
Trágico accidente en la ruta 18

Tres hombres perdieron la vida tras el choque frontal entre una camioneta y un camión en la ruta 18; cerca de Las Tunas. Hay otra persona que fue rescatada y está grave.

En la mañana de este viernes se registró un nuevo siniestro vial en la provincia de Entre Ríos con el trágico saldo de tres personas fallecidas y una cuarta que está grave.

 

El fatal accidente ocurrió en la ruta 18, a la altura del kilómetro 77, en cercanías al acceso de Las Tunas y frente a la escuela Belgrano, cuando un camión brasileño con semiremolque y una camioneta Nissan Frontier, impactaron de frente.

 

Como consecuencia, tres ocupantes de la camioneta, todos hombres mayores de edad, perdieron la vida y un cuarto está grave.

El camión transportaba carne con destino a la localidad santafesina de Santo Tomé y era conducido por un hombre de 31 años de origen brasileño.

 

En declaraciones a Elonce, el Jefe de Operaciones de la Policía, Comisario Jorge Pérez, confirmó que un cuarto ocupante de la camioneta, que se conducía en sentido hacia Villaguay, “fue rescatado y trasladado con vida a Viale, para su atención en el hospital”.

Mientras que en el camión “de patente brasilera iba el conductor como único ocupante, lo hacía en sentido hacia Paraná con destino final a Santo Tomé”.

 

Consultado sobre las posibles causas, Pérez mencionó que “personal de accidentología vial está trabajando en el lugar para determinarlo”, ya que es muy prematuro aventurar qué pudo haber provocado el choque frontal.

 

Hasta el momento las víctimas no han sido identificadas y se desconoce el destino que tenían. Elonce.com

 

 

 

Temas:

Accidente ruta 18 Las Tunas Fallecidos siniestro vial
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso