Accidente con tres fallecidos cerca de Las Tunas: hay una persona en grave estado

En la mañana de este viernes se registró un nuevo siniestro vial en la provincia de Entre Ríos con el trágico saldo de tres personas fallecidas y una cuarta que está grave.

El fatal accidente ocurrió en la ruta 18, a la altura del kilómetro 77, en cercanías al acceso de Las Tunas y frente a la escuela Belgrano, cuando un camión brasileño con semiremolque y una camioneta Nissan Frontier, impactaron de frente.

Como consecuencia, tres ocupantes de la camioneta, todos hombres mayores de edad, perdieron la vida y un cuarto está grave.

El camión transportaba carne con destino a la localidad santafesina de Santo Tomé y era conducido por un hombre de 31 años de origen brasileño.

En declaraciones a Elonce, el Jefe de Operaciones de la Policía, Comisario Jorge Pérez, confirmó que un cuarto ocupante de la camioneta, que se conducía en sentido hacia Villaguay, “fue rescatado y trasladado con vida a Viale, para su atención en el hospital”.

Mientras que en el camión “de patente brasilera iba el conductor como único ocupante, lo hacía en sentido hacia Paraná con destino final a Santo Tomé”.

Consultado sobre las posibles causas, Pérez mencionó que “personal de accidentología vial está trabajando en el lugar para determinarlo”, ya que es muy prematuro aventurar qué pudo haber provocado el choque frontal.

Hasta el momento las víctimas no han sido identificadas y se desconoce el destino que tenían. Elonce.com