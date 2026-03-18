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Habrá reducción de calzada y corte total en un tramo de calle Urquiza por obras de bacheo

La Municipalidad inicia este miércoles el bacheo en un tramo de calle Urquiza y por ello habrá reducción de calzada y corte total cuando trabaje la máquina fresadora.

18 de Marzo de 2026
La obra se extenderá desde Salta hasta Avenida Ramírez
La obra se extenderá desde Salta hasta Avenida Ramírez Foto: Google Maps

La Municipalidad inicia este miércoles el bacheo en un tramo de calle Urquiza y por ello habrá reducción de calzada y corte total cuando trabaje la máquina fresadora.

Desde este miércoles la Municipalidad de Paraná dará inicio a los trabajos de bacheo en calle Urquiza, en el tramo que se extiende desde Salta hasta avenida Ramírez.

 

Las tareas se extenderán por un plazo aproximado de 30 días y se realizarán con reducción de calzada. En los casos en los que la máquina fresadora deba trabajar en superficies extensas, se realizará un corte total temporal de la circulación vehicular hasta tanto se completen las tareas. Inmediatamente terminada, se habilitará la calzada nuevamente.

Comienza el bacheo en calle Urquiza
Comienza el bacheo en calle Urquiza

Se solicita a los vecinos circular con precaución, respetar la cartelería y las indicaciones del personal de tránsito.

 

Los trabajos comprenderán el saneamiento de los paquetes estructurales, fresado y bacheo con asfalto en caliente. La reparación de los pavimentos deteriorados por el intenso tránsito de la arteria y la reconstrucción de los sustratos inferiores que podrían presentar humedad en exceso, pérdida de capacidad de carga y erosión brindará mayor vida útil a la calzada.

Temas:

bacheo calle urquiza Paraná Tránsito
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