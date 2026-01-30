Tragedia vial sobre Ruta 18: las identidades de las víctimas oriundas del departamento Paraná

Un fatal choque frontal ocurrido en la Ruta Nacional 18, a la altura del kilómetro 77, en la zona de Las Tunas, departamento Paraná, dejó como saldo tres personas fallecidas y un herido en estado crítico. El siniestro se produjo cuando una camioneta Nissan Frontier colisionó de frente contra un camión de origen brasileño que circulaba en sentido contrario.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Natanael Iaac Fister, Sebastián Fonseca y Alejandro Casal, todos trabajadores de una empresa tercerizada que presta servicios de parquizado para ENERSA. Dos de ellos eran oriundos de San Benito, mientras que el cuarto ocupante de la camioneta, Diego Girard, domiciliado en la zona rural de Villa Urquiza, resultó con lesiones gravísimas.

Girard fue asistido en primera instancia en el Hospital Castilla Mira de Viale, desde donde se resolvió su traslado urgente al hospital San Martín de Paraná. De acuerdo al parte médico, su estado era crítico y muy grave.

Los cuatro ocupantes de la pick up eran mayores de edad y se trasladaban para realizar tareas en la zona rural de Villaguay, en el marco de trabajos vinculados al mantenimiento y parquizado de transformadores de ENERSA.

Mecánica del siniestro

El choque se produjo en cercanías de la Escuela Belgrano, cuando ambos vehículos circulaban en sentidos opuestos. La camioneta se dirigía hacia la costa del Uruguay, mientras que el camión avanzaba rumbo a Paraná, con destino final en Santo Tomé, Santa Fe.

Tragedia vial sobre Ruta 18

El conductor del camión fue identificado como Andre Fernando Robledo Pereira Junior, de 31 años, de nacionalidad brasileña. Mientras se desarrollaban las pericias accidentológicas, fuentes de la investigación indicaron que el impacto fue frontal y que, según los primeros indicios, la camioneta habría invadido el carril contrario.

Cifras que alarman

Con este nuevo siniestro, ascienden a 25 las muertes por accidentes de tránsito en Entre Ríos en lo que va del año. La cifra vuelve a encender la alarma sobre la seguridad vial en las rutas de la provincia y la necesidad de reforzar las medidas de prevención.