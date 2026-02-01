Persiguió a su ex, chocó y provocó una muerte: piden imputarlo por intento de femicidio

Un episodio de extrema violencia ocurrido el 20 de enero en Villaguay terminó con una muerte, varios heridos graves y un joven detenido. Abiel Salazar fue arrestado por homicidio culposo, luego de protagonizar una persecución contra su ex pareja que derivó en un choque múltiple. Ahora, la familia de la adolescente de 17 años exige que la causa se agrave y que se lo impute por intento de femicidio.

Todo comenzó cuando la joven, identificada como Morena, se trasladaba en una motocicleta CG 150 cc junto a un amigo. Al advertir que Salazar se acercaba a gran velocidad a bordo de un Fiat Mobi, la adolescente gritó: “Acelerá, ahí viene mi ex”. La persecución se extendió por más de 20 cuadras, durante las cuales el auto los alcanzó en reiteradas oportunidades, llegando incluso a golpearlos en las piernas.

El episodio culminó en la intersección de calles Pedro Goyena y Almeida, donde Salazar perdió el control e impactó de lleno contra un Renault 12 en el que viajaban cinco personas. A raíz del choque, los ocupantes de la moto salieron despedidos contra el asfalto.

Morena sufrió una contusión pulmonar, una pierna gravemente lesionada, hematomas y un golpe en la cabeza que le provocó amnesia temporal. Su acompañante padeció fracturas de cadera y tibia. En tanto, cuatro ocupantes del Renault resultaron con heridas graves y uno de ellos falleció.

La víctima fatal fue identificada como Roque Elesio Garay, de 74 años. Por este hecho, Salazar fue imputado por homicidio culposo y se encuentra cumpliendo prisión preventiva.

Intento de femicidio

Belén, madre de Morena, junto a su hija, reclaman que la Justicia amplíe la imputación. “Tenemos miedo de que lo liberen. Él quiso matarla”, sostuvo la mujer en diálogo con Infobae.

La madre relató que la relación comenzó cuando Morena tenía 15 años y Salazar 25. “Me opuse desde el primer momento. Fui varias veces a la Comisaría de Familia y Minoridad, pero me decían que no podían hacer nada”, explicó.

La moto en la que se trasladaba Morena, junto a su amigo

Un año después nació la hija de ambos y la adolescente se fue a vivir con él. “Descubrí que él era violento cuando no tuve noticias de ella durante dos días. No venía a casa, solo me enviaba mensaje de WhatsApp. La fui a buscar y encontré todo cerrado. Mi hija salió llorando. La había golpeado, insultado y hasta escupido. La había amenazado con sacarle a la beba, por eso no se escapaba. Me la llevé de ahí”, aseguró la mujer.

“A la semana, él volvió a buscarla, pese a que tenía orden de restricción y botón antipánico. La manipuló para que volviera. Le armó un lío en la cabeza. Otra vez, fui a la comisaría y denuncié que habían violado la orden. Esta vez, la trajo la policía a mi casa”, agregó.

“Morena comenzó terapia y, de a poco, pudo desprenderse. Él nunca dejó de insistir, pasaba por el frente de mi casa y se paraba en la esquina; las restricciones no sirven para nada”, relató.

Y siguió: “El día que intentó matarla, Morena salió a dar vueltas con un amigo a la noche. Él la vio y le gritó su nombre, como ella siguió, se subió al auto y comenzó a perseguirlos. Enloqueció, nunca la había visto con otra persona”.

Amenazas y pedido de justicia

Tras el siniestro, la familia afirmó haber recibido amenazas por parte del imputado y de su entorno. “Tenemos audios y los vamos a presentar ante la Justicia. Esperamos que, una vez finalizada la feria judicial, podamos pedir formalmente la imputación por intento de femicidio”, señaló Belén.

Morena continúa bajo tratamiento psicológico y, según su madre, “habla todo el tiempo del accidente” y vive con temor. “No tengo dudas de que la intención de su ex era matarla”, concluyó.