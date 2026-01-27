Choque fatal en Villaguay: la querella pedirá que el joven sea imputado por intento de femicidio

La querella que representa a la adolescente de 17 años herida en el siniestro vial en Villaguay pedirá que la causa sea investigada como intento de femicidio. El joven acusado permanece detenido por homicidio culposo y lesiones.
La querella que representa a la adolescente de 17 años herida en el violento siniestro vial ocurrido el martes 20 de enero en Villaguay solicitará que la causa sea investigada como un intento de femicidio y no únicamente como un hecho de tránsito. Así lo confirmó el abogado Guillermo Castrellón al referirse a la situación procesal de Abiel Salazar, el joven de 27 años que permanece detenido con prisión preventiva por homicidio culposo y lesiones.
El hecho se produjo alrededor de las 23.40 en la intersección de las calles Pedro Goyena y Almeida, cuando un choque múltiple terminó con la vida de Roque Elesio Garay, de 74 años. En el siniestro estuvieron involucrados una motocicleta CG 150 cc., en la que circulaban la adolescente y un joven de 25 años; un Renault 12, en el que viajaba la víctima fatal junto a dos mujeres de 66 años; y un Fiat Mobi conducido por Salazar.
De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el imputado habría perseguido de manera intencional a su ex pareja, la adolescente, hasta colisionarla. A raíz de este impacto, el Fiat Mobi terminó chocando contra el Renault 12, provocando la muerte del conductor de este vehículo.
La querella pedirá cambio de carátula en la causa
El abogado de la querella, Guillermo Castrellón, explicó que la investigación no puede limitarse solo a la mecánica del impacto, como inicialmente se planteaba. En conversación con Uno, Castrellón señaló que la querella entiende que “la investigación no puede circunscribirse exclusivamente a un siniestro vial, sino que debe contemplar el contexto completo de cómo se produjeron los hechos”.
Además, enfatizó la importancia de incorporar una perspectiva de género en la investigación, ya que el hecho no se puede considerar de manera aislada. “No se trata de una afirmación apresurada, sino de una obligación legal cuando existen elementos previos que dan cuenta de una relación conflictiva entre las partes, entre la menor y el señor Salazar, donde surgen posibles situaciones de violencia anteriores”, destacó.
La querella adelantó que pedirá la recalificación de la causa, que actualmente está caratulada como homicidio culposo y lesiones. Según Castrellón, su intervención tiene como objetivo reconstruir el contexto de los hechos, aportar pruebas, reunir testimonios y, si la evidencia lo permite, que el caso se encuadre bajo una calificación más grave, como un homicidio en grado de tentativa agravado por violencia de género. “Estamos en una etapa inicial, cuyo objetivo principal es reconstruir lo ocurrido y su contexto”, explicó el abogado, quien también confirmó que existen denuncias previas y que están recolectando testimonios de personas cercanas a la joven.
Situación procesal del imputado
En cuanto a la situación procesal de Abiel Salazar, el joven imputado permanece detenido con prisión preventiva por 30 días en la Jefatura Departamental de Villaguay, medida que fue dispuesta mientras avanza la investigación. La justicia analiza el legajo judicial y la posible recalificación del hecho, que podría implicar una pena más severa para el acusado si se determina que el hecho constituyó un intento de femicidio.
La querella sigue sumando pruebas y recabando testimonios para fortalecer la causa y garantizar que el contexto de violencia de género sea debidamente considerado. Además, esperan que la justicia revalúe el caso con una perspectiva de género que permita una correcta imputación acorde a la gravedad de los hechos.