Miami bajo cero térmico: heladas, viento fuerte y calles vacías por la ola polar

La ciudad de Miami atraviesa una jornada atípica desde el punto de vista meteorológico. Una masa de aire polar provocó un marcado descenso térmico que dejó registros históricos y alteró la rutina habitual de residentes y turistas. Este domingo, los termómetros marcaron 7°C y, debido al viento persistente, la sensación térmica cayó hasta los 2°C, valores poco frecuentes para una región caracterizada por su clima cálido.

El fenómeno impacta especialmente en zonas costeras como Miami Beach, donde la combinación de ráfagas del noroeste de hasta 31 kilómetros por hora y una humedad superior al 50% intensificó la percepción de frío durante gran parte del día.

De acuerdo a los reportes meteorológicos, se trata de las temperaturas más bajas en al menos 15 años.

Un frente ártico que rompe la normalidad tropical

Especialistas indicaron que el descenso responde al avance de un frente ártico sobre el sur de Florida, que generó cielo despejado y condiciones soleadas, pero con aire muy frío. Para el resto de la jornada dominical, la máxima apenas rondaría los 10°C, mientras que por la noche podría descender hasta los 4°C.

Estas cifras se ubican muy por debajo de los promedios habituales para esta época del año, cuando las mínimas suelen superar ampliamente los 15 o 18 grados. El registro actual se acerca a marcas que no se observaban desde 2010, según fuentes climáticas locales.

Ola de frío en Miami. Foto: EFE.

El impacto no solo se percibe en los termómetros. Las playas, paseos comerciales y espacios al aire libre mostraron menor movimiento que el habitual, en contraste con la imagen tradicional de la ciudad.

Recomendaciones y monitoreo

Ante este escenario, organismos de emergencia activaron protocolos de asistencia para personas en situación de vulnerabilidad y recomendaron extremar cuidados con adultos mayores, niños y mascotas. También se sugirió utilizar varias capas de abrigo y limitar la permanencia en exteriores.

El seguimiento del sistema está a cargo de la National Oceanic and Atmospheric Administration y del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, que emitieron alertas por heladas y advirtieron sobre condiciones invernales severas en distintos puntos del estado.

Según los pronósticos, el aire frío comenzará a retirarse gradualmente a partir del inicio de la semana, aunque el ambiente fresco persistirá algunos días más.

Para Miami, acostumbrada a temperaturas tropicales durante casi todo el año, este episodio marca un hito reciente y evidencia un fenómeno poco común que modificó el ritmo cotidiano de la ciudad.