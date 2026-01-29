Tragedia en Filipinas: ascienden a 29 los muertos por el hundimiento de un ferry

Una nueva tragedia marítima golpea a Filipinas, donde al menos 29 personas murieron tras el hundimiento de un ferry ocurrido en la madrugada del lunes frente a la costa de Basilán, en el sur del archipiélago. El buque, identificado como M/V Trisha Kerstin 3, realizaba un trayecto habitual entre Ciudad Zamboanga y la isla de Joló cuando se produjo el naufragio por causas que aún no fueron determinadas.

Con el correr de las horas, los equipos de rescate lograron recuperar más cuerpos en la zona del accidente, lo que elevó el número de víctimas fatales. Las autoridades mantienen operativos de búsqueda para localizar a personas que continúan desaparecidas.

Operativo en la zona del siniestro

Tras el hundimiento, guardacostas, fuerzas de seguridad y residentes locales se sumaron a las tareas de asistencia en el área donde se produjo el naufragio. Embarcaciones civiles colaboraron en la localización de sobrevivientes y en el traslado de heridos hacia centros de atención médica.

El operativo se concentra en las aguas cercanas a Basilán, donde se presume que podrían hallarse más restos o personas que no lograron salir del ferry a tiempo.

Tragedia en Filipinas. Foto: Redes.

Una ruta clave para el transporte interinsular

La embarcación cumplía un servicio regular de transporte de pasajeros y carga entre distintas islas del sur de Filipinas, una región que depende del tráfico marítimo para la conectividad diaria. A bordo viajaban 317 pasajeros y 27 tripulantes cuando se produjo el hundimiento antes de las 02.00 hora local.

El trayecto es considerado estratégico para la movilidad de habitantes y comerciantes de la zona, por lo que el siniestro generó fuerte conmoción en la comunidad.

Investigación abierta

Mientras continúan los trabajos de rescate, las autoridades marítimas iniciaron una investigación para establecer qué provocó el hundimiento. Se analizan posibles fallas técnicas, condiciones climáticas y aspectos de seguridad de la nave.

La tragedia vuelve a poner el foco sobre los riesgos del transporte marítimo en Filipinas, un país con miles de islas donde los ferries son el principal medio de traslado entre ciudades.