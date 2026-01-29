Durante el receso, se brinda el servicio de comedores escolares a más de 8000 estudiantes

Durante el período estival, el Ministerio de Desarrollo Humano, mantiene abiertas 232 escuelas en distintos puntos del territorio provincial para garantizar el servicio de los comedores escolares, asegurando el acceso a una alimentación adecuada para niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa alcanzó en enero a 8.274 estudiantes distribuidos en los diferentes departamentos de la provincia, con especial presencia en aquellos distritos de mayor matrícula y demanda social.
"La alimentación como política de Estado reafirma un modelo de gobierno presente, con planificación, inversión y alcance territorial. Sostener los comedores durante el verano es una decisión política que garantiza derechos y expresa una gestión comprometida con las familias entrerrianas", afirmó el director de Comedores, Lautaro Azzalini.
Los departamentos con mayor cantidad de alumnos asistidos fueron Concordia, con 2.370 estudiantes en 49 escuelas; Federación, con 1.043 alumnos en 29 establecimientos; y La Paz, donde 1.026 estudiantes accedieron al servicio en 25 escuelas. En tanto, el departamento Paraná, sumando ciudad y campaña, contó con 39 escuelas abiertas y 1.013 alumnos beneficiados.
Asimismo, el operativo se desarrolló en los departamentos Colón, Diamante, Federal, Feliciano, Nogoyá, Uruguay, Victoria y Villaguay, reforzando una política activa y sostenida que prioriza la equidad territorial y el acompañamiento a las familias entrerrianas.