Gobierno declararía por DNU la Emergencia Ígnea para las provincias afectadas por los incendios

La decisión que se acordó por el momento es realizar cambios presupuestarios e incrementar partidas destinadas al combate del fuego a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el cual declarará la Emergencia Ígnea.
A pocos días de que comiencen las sesiones extraordinarias en el Congreso, funcionarios del gobierno se reunieron este jueves al mediodía en el despacho de Manuel Adorni y, durante una hora y media, trataron los próximos pasos de la estrategia política para los proyectos políticos que consideran más importantes.
En ese contexto, uno de los principales temas que estaban fijados para la reunión era la posibilidad o no de incluir una Declaración de Emergencia Ígnea para ser tratado en breve en el Congreso. La iniciativa fue propuesta el martes por cinco gobernadores afectados por los incendios recientes y actuales.
Según informó Infobae, la decisión que se acordó por el momento es realizar cambios presupuestarios e incrementar partidas destinadas al combate del fuego a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el cual declarará la Emergencia Ígnea.
Todavía no se precisó cuándo podría hacerse efectivo. Los gobernadores patagónicos esperaban que fuera este viernes, mientras que un sector de la Casa Rosada marca que todavía debía definirse qué fondos se están dispuestos a ceder. La última vez que se declaró la Emergencia Ígnea fue a través del Decreto 2/2023 firmado por Alberto Fernández, el cual tuvo vigencia hasta el 13 de enero de 2024.
En el encuentro de funcionarios en Casa Rosada estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el asesor, Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem (vía Zoom); la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. También estuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, quien asiste a reuniones cuando los temas de sensibilidad política del Gobierno implican cambios en términos presupuestarios o económicos en general.
En el Gobierno enfatizaron que “están enviando ayuda” actualmente a las provincias afectadas.
Además, esta madrugada se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, dirigida por Alejandra Monteoliva, la cual establece una serie de medidas para el fortalecimiento del financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país.
Según la resolución, las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, como entes de primer grado, recibirán un total de $100.810.319.998,50. Este monto se distribuirá entre 1.062 asociaciones, con una asignación de 94.924.971,75 pesos para cada una. En tanto, las entidades de segundo grado provinciales, que agrupan a las federaciones provinciales, percibirán $7.754.639.995,93.