Tragedia en México: un tiroteo en pleno partido de fútbol terminó con 11 víctimas fatales

Una nueva escena de violencia sacudió a México este domingo por la tarde, cuando un ataque armado irrumpió en un partido de fútbol amateur y dejó al menos 11 personas muertas y 12 heridas en la ciudad de Salamanca, estado de Guanajuato. El episodio ocurrió en un espacio deportivo barrial, con familias y vecinos presentes, lo que multiplicó el impacto del hecho en la comunidad.

De acuerdo con el reporte oficial del Gobierno municipal, el tiroteo se registró alrededor de las 17:20 hora local en las canchas conocidas como Campos de las Cabañas, ubicadas en la comunidad Loma de Flores, mientras se desarrollaba un encuentro recreativo.

Cómo fue el ataque

Según la reconstrucción preliminar, testigos indicaron que hombres armados arribaron al predio a bordo de dos camionetas. Cuatro individuos descendieron de los vehículos y comenzaron a disparar de manera indiscriminada contra quienes se encontraban en el lugar.

La balacera provocó escenas de pánico entre jugadores, familiares y espectadores, que intentaron resguardarse o escapar del lugar. Diez personas fallecieron en el sitio producto de las heridas de arma de fuego, mientras que una más murió posteriormente cuando era asistida en un hospital.

Diez personas fallecieron en el sitio producto de las heridas de arma de fuego. Foto: Agencia NA.

Además, otras 12 víctimas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos centros de salud de la zona para recibir atención médica.

En un comunicado, las autoridades locales expresaron su solidaridad con los familiares de las víctimas y confirmaron el número de fallecidos, al tiempo que señalaron que se trabaja para esclarecer lo ocurrido.

Operativo e investigación

Tras el ataque, personal de la Dirección de Seguridad Pública acudió para asistir a los heridos y asegurar el área. Luego se sumaron efectivos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional y fuerzas estatales, que desplegaron un operativo de búsqueda para intentar dar con los responsables.

La Fiscalía General del estado de Guanajuato quedó a cargo de la investigación judicial. Hasta el momento no se habían informado detenciones vinculadas al caso.

El episodio se inscribe en un contexto complejo para esa región del país, que en los últimos años ha registrado altos niveles de violencia asociados a disputas entre grupos criminales. El ataque en un ámbito deportivo y comunitario vuelve a poner en foco la preocupación por la seguridad en espacios públicos.