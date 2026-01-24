Un hombre murió a manos de agentes federales durante una redada migratoria en EEUU

Un hombre murió tras un tiroteo con agentes federales durante una redada migratoria en Minneapolis, Minnesota. El hecho fue el tercero del mes con fuerzas de seguridad involucradas y motivó duras críticas del gobernador Tim Walz, que exigió el cese de los operativos.
Un hombre murió este sábado por la mañana tras un tiroteo con agentes federales durante una redada migratoria en Minneapolis, Minnesota. El episodio elevó la tensión en la ciudad y se convirtió en el tercer incidente armado con participación de fuerzas de seguridad en lo que va del mes.
El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, informó que la víctima fue identificada como Alex Jeffrey Pretti, de 37 años y ciudadano estadounidense. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el hombre se encontraba armado, aunque no se brindaron precisiones sobre las circunstancias que derivaron en el enfrentamiento mortal.
🚨BREAKING: NEW footage proves DHS lied. U.S. citizen Alex Jeffrey Pretti never pulled his LEGAL FIREARM on ICE/Border Patrol agents in Minneapolis… Even when HIS LIFE was in danger. He was helping one woman when an agent violently shoved another. Alex stepped in to help.… pic.twitter.com/vAACa5upG3— Jesus Freakin Congress (@TheJFreakinC) January 24, 2026
Tras el hecho, testigos fueron trasladados al Edificio Federal Whipple para prestar declaración, publicó CNN. En paralelo, las autoridades locales indicaron que se inició una investigación para determinar cómo se desarrolló el operativo y solicitaron a la población evitar la zona cercana a la intersección de la calle 26 Oeste y la avenida Nicollet mientras se recababan datos.
Reacción política y pedido de retiro de agentes
El episodio generó una fuerte reacción política en Minnesota. El gobernador Tim Walz cuestionó públicamente las operaciones de control migratorio y exigió al gobierno federal el cese inmediato de los operativos en el estado.
“Acabo de hablar con la Casa Blanca después de otro horrible tiroteo perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es indignante”, expresó Walz a través de una publicación en la red social X. Luego agregó: “El presidente debe poner fin a esta operación. Retiren a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento de Minnesota. ¡Ahora mismo!”.
Antecedentes y protestas en la ciudad
El tiroteo se sumó a una serie de hechos recientes en Minneapolis. A comienzos de enero, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) había matado a tiros a Renee Good, de 37 años. Días después, otro agente de ICE hirió de bala en la pierna a un migrante venezolano.
La reiteración de estos episodios generó un clima de desconfianza y rechazo en distintos sectores de la comunidad. Este sábado, vecinos de Minneapolis volvieron a movilizarse para reclamar que ICE retire sus operativos de los barrios de la ciudad, en un contexto de creciente conflictividad.
Mientras tanto, un funcionario de inmigración a cargo de las acciones en la región afirmó que las detenciones continuarían, lo que anticipó la profundización del conflicto entre las autoridades federales y la población local. La investigación por la muerte de Pretti continuó en curso y, hasta el momento, no se conocieron detalles concluyentes sobre el desarrollo del operativo.