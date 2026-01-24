 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Internacionales Crece la tensión en Minneapolis

Un hombre murió a manos de agentes federales durante una redada migratoria en EEUU

Un hombre murió tras un tiroteo con agentes federales durante una redada migratoria en Minneapolis, Minnesota. El hecho fue el tercero del mes con fuerzas de seguridad involucradas y motivó duras críticas del gobernador Tim Walz, que exigió el cese de los operativos.

24 de Enero de 2026
Tiroteo durante una redada elevó la tensión en Minneapolis
Tiroteo durante una redada elevó la tensión en Minneapolis Foto: Getty Images North America

Un hombre murió tras un tiroteo con agentes federales durante una redada migratoria en Minneapolis, Minnesota. El hecho fue el tercero del mes con fuerzas de seguridad involucradas y motivó duras críticas del gobernador Tim Walz, que exigió el cese de los operativos.

Un hombre murió este sábado por la mañana tras un tiroteo con agentes federales durante una redada migratoria en Minneapolis, Minnesota. El episodio elevó la tensión en la ciudad y se convirtió en el tercer incidente armado con participación de fuerzas de seguridad en lo que va del mes.

 

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, informó que la víctima fue identificada como Alex Jeffrey Pretti, de 37 años y ciudadano estadounidense. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el hombre se encontraba armado, aunque no se brindaron precisiones sobre las circunstancias que derivaron en el enfrentamiento mortal.

Tras el hecho, testigos fueron trasladados al Edificio Federal Whipple para prestar declaración, publicó CNN. En paralelo, las autoridades locales indicaron que se inició una investigación para determinar cómo se desarrolló el operativo y solicitaron a la población evitar la zona cercana a la intersección de la calle 26 Oeste y la avenida Nicollet mientras se recababan datos.

 

Reacción política y pedido de retiro de agentes

 

El episodio generó una fuerte reacción política en Minnesota. El gobernador Tim Walz cuestionó públicamente las operaciones de control migratorio y exigió al gobierno federal el cese inmediato de los operativos en el estado.

 

“Acabo de hablar con la Casa Blanca después de otro horrible tiroteo perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es indignante”, expresó Walz a través de una publicación en la red social X. Luego agregó: “El presidente debe poner fin a esta operación. Retiren a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento de Minnesota. ¡Ahora mismo!”.

 

Antecedentes y protestas en la ciudad

 

El tiroteo se sumó a una serie de hechos recientes en Minneapolis. A comienzos de enero, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) había matado a tiros a Renee Good, de 37 años. Días después, otro agente de ICE hirió de bala en la pierna a un migrante venezolano.

Muerte en una redada migratoria reaviv&oacute; el conflicto en Minnesota(foto Getty Images North America)
Muerte en una redada migratoria reavivó el conflicto en Minnesota(foto Getty Images North America)

La reiteración de estos episodios generó un clima de desconfianza y rechazo en distintos sectores de la comunidad. Este sábado, vecinos de Minneapolis volvieron a movilizarse para reclamar que ICE retire sus operativos de los barrios de la ciudad, en un contexto de creciente conflictividad.

 

Mientras tanto, un funcionario de inmigración a cargo de las acciones en la región afirmó que las detenciones continuarían, lo que anticipó la profundización del conflicto entre las autoridades federales y la población local. La investigación por la muerte de Pretti continuó en curso y, hasta el momento, no se conocieron detalles concluyentes sobre el desarrollo del operativo.

Temas:

Minneapolis redada migratoria agentes federales Minnesota Tiroteo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso