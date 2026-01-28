Un avión comercial con 15 personas a bordo se estrelló en Colombia: no hay sobrevivientes

Se confirma el hallazgo del avión de Satena desaparecido, que transportaba a 15 personas. El avión se estrelló en una zona montañosa de la región Catatumbo, sin reportar sobrevivientes.
Este 28 de enero, se confirmó el hallazgo del avión de la aerolínea Satena que había desaparecido horas antes en la región de Catatumbo, Norte de Santander. La aeronave HK-4709, que transportaba 13 pasajeros y dos tripulantes, fue localizada en una zona montañosa cercana al municipio de La Playa, a aproximadamente media hora del centro de la ciudad. Lamentablemente, las autoridades han confirmado que no hay sobrevivientes entre los ocupantes del avión.
Jorge Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, detalló el avance en las labores de rescate y las difíciles condiciones del terreno en la zona del siniestro. "La aeronave fue encontrada completamente deshecha, y no tenemos reporte de ninguna persona viva", afirmó el funcionario. Además, destacó la participación de los organismos de socorro, que incluyen a personal del Ejército y la Fuerza Aérea, quienes se encuentran en el proceso de recuperación de los cuerpos de las víctimas.
La zona en la que se encontró el avión es de difícil acceso, lo que ha complicado las labores de rescate. Quintero mencionó la presencia de grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región, un factor que también debe ser considerado durante las operaciones de socorro. Sin embargo, los protocolos internacionales para este tipo de situaciones han sido activados, y el equipo de rescate sigue trabajando en el terreno.
Satena emite comunicado y confirma las circunstancias del siniestro
Satena, la aerolínea estatal, emitió un comunicado oficial donde confirmó la ubicación de la aeronave gracias a la denuncia de un campesino que reportó el hallazgo en la vereda Curasica, en La Playa de Belén. La compañía también informó que, desde la pérdida de comunicación con el avión a las 11:54 a. m., se activaron varias operaciones de búsqueda, incluyendo tres aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y dos de la empresa Searca, para cubrir las áreas de rastreo.
El vuelo había partido desde Cúcuta a las 11:42 a. m. con destino al aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, pero la aeronave perdió comunicación con el control aéreo a los 12 minutos de despegue. Se trataba de un avión Beechcraft 1900, con capacidad para 19 pasajeros, que había realizado paradas en Medellín, Ocaña, Cúcuta y Tibú. Debido a la desaparición, Satena suspendió el resto del itinerario programado para esa aeronave. La compañía también activó una línea telefónica para que los familiares de los pasajeros recibieran información en tiempo real sobre las operaciones de rescate.
Lista de pasajeros a bordo y el proceso de identificación
En cuanto a los ocupantes de la aeronave, Satena proporcionó un listado con los nombres de las 15 personas a bordo del vuelo NSE 8849. Entre los pasajeros se encontraban figuras políticas y locales, como Diógenes Quintero, representante por las curules de paz, y Juan David Pacheco, exconcejal de Ocaña. También figuraban Carlos Salcedo, médico y aspirante a la Cámara, junto con su esposa, y Torcoroma Álvarez, comerciante oriunda de Río de Oro.