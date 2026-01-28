 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Hallaron al presunto autor del parricidio en Diamante: se encontraba en Santa Fe

Hallaron al joven prófugo luego de un extenso operativo policial en islas del río Paraná y una coordinación interprovincial, en el marco de un grave hecho de sangre ocurrido en el departamento Diamante.

28 de Enero de 2026
Se realizó un operativo en la zona de Isla “Puesto el 3”, sobre el río Paraná.
Se realizó un operativo en la zona de Isla “Puesto el 3”, sobre el río Paraná. Foto: Policía de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE

Parricidio en Diamante. Luego de una intensa búsqueda policial, hallaron al prófugo sobre la vía pública en la ciudad de San Lorenzo, Santa Fe, tras el parricidio que conmociona a la región. La Policía de Entre Ríos llevó adelante un amplio operativo en la zona de Isla “Puesto el 3”, sobre el río Paraná, en el departamento Diamante, con el objetivo de localizar al principal sospechoso del delito de “Homicidio agravado por el vínculo”.

Foto: PDI
Foto: PDI

 

El hecho de sangre tuvo lugar en la noche del martes, cuando Luis Quique Berón, de 53 años, fue asesinado de un disparo de arma de fuego. El principal sospechoso es su hijo, Luis Berón, de 22 años, quien tras el ataque se dio a la fuga internándose en una extensa isla de aproximadamente 7.000 hectáreas, ubicada a la altura del kilómetro 463 del río Paraná, frente a Puerto Gaboto, en jurisdicción de Entre Ríos.

 

Ante la gravedad del hecho, se activó de inmediato un protocolo de búsqueda intensiva. Las tareas de exploración consistieron en rastrillaje terrestre de la extensa proporción isleña por personal policial de Jefatura Diamante, Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, inspección desde embarcaciones, y sobrevuelo de vehículos aéreos no tripulados (drones) de la Dirección General de Investigaciones.

 

Rastrillajes, buzos y búsqueda de la víctima

Los operativos se extendieron durante toda la mañana y parte del mediodía, abarcando distintos sectores de la isla. Según se informó oficialmente, los trabajos fueron concluidos “luego del mediodía, al descartarse la presencia del buscado” en el territorio entrerriano.

 

En paralelo, también tomaron intervención los Buzos de Búsqueda de la Compañía de Operaciones Especiales de la Policía de Entre Ríos. Los efectivos realizaron inmersiones en el río Paraná con el objetivo de hallar el cuerpo de la víctima.

 

Captura en Santa Fe y avance de la causa

De manera simultánea al operativo en islas, se estableció contacto con fuerzas de seguridad de la vecina provincia. En simultáneo se iniciaron comunicaciones con la Policía de la vecina provincia de Santa Fe, a los fines se amplíe la localización en la margen opuesta, detallaron fuentes policiales.

 

Esa coordinación interjurisdiccional permitió un avance decisivo en la causa. “La cual en la tarde arroja resultados favorables al ser capturado Luis Berón (22) sobre la vía pública en la ciudad de San Lorenzo, con intervención de agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), y también Unidad Regional XVII de esa institución”.

 

Finalmente, se informó que desde el Ministerio Público Fiscal de Diamante se continúan las comunicaciones judiciales respectivas y reunión de elementos probatorios, mientras se mantienen acciones activas “con el interés de concretar el hallazgo de la víctima, prosiguiéndose con diversas diligencias al respecto”.

Temas:

parricidio Diamante hallaron al prófugo
Últimas noticias

Noticias destacadas

