 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Doble búsqueda tras homicidio en Diamante: la víctima cayó al río y el autor escapó

Un joven de 22 años asesinó a su padre en la zona de islas de Diamante. El cuerpo del hombre de 54 años cayó al río y el autor del disparo escapó. Ambos están siendo buscados.

28 de Enero de 2026
Buscan el cuerpo del hombre asesinado por su hijo
Buscan el cuerpo del hombre asesinado por su hijo

REDACCIÓN ELONCE

Un joven de 22 años asesinó a su padre en la zona de islas de Diamante. El cuerpo del hombre de 54 años cayó al río y el autor del disparo escapó. Ambos están siendo buscados.

En la noche de este martes se registró un caso de parricidio en la isla de Diamante, concretamente en la zona conocida como Puesto Número 3, a la altura del kilómetro 463 del río Paraná, frente a Puerto Gaboto, jurisdicción de Entre Ríos.

 

Allí, un joven de 22 años mató a su padre de 54 años. El cuerpo de la víctima cayó al agua y el muchacho escapó a pie. Es por ello que la policía realiza una doble búsqueda.

 

El Jefe de la Departamental de Policía de Diamante, Comisario Mario Celis, confirmó que el fatal hecho ocurrió luego de una gresca entre padre e hijo, al parecer por problemas con una embarcación.

 

Luego de la pelea, “el joven le quitó la vida mediante un disparo de arma de fuego. El cadáver cayó al curso de agua y el autor se encuentra prófugo”.

Buscan el cuerpo del hombre asesinado por su hijo
Buscan el cuerpo del hombre asesinado por su hijo

“Hay un importante operativo desplegado”, dijo el Comisario. Por agua se busca al hombre de 54 años, y también hay un amplio rastrillaje para localizar al joven de 22 años que tras ultimar a su padre, huyó a pie. “Hay personal desplegado de forma terrestre, en el río y en sobrevuelo”.

 

Finalmente, Celis indicó que hasta el momento se desconoce si el cuerpo de la víctima cayó al río tras recibir el disparo y fue arrojado. Asimismo, confirmó que el arma utilizada, del tipo escopeta, fue hallada y secuestrada. Elonce.com

 

Temas:

homicido Diamante parricidio búsqueda río Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso