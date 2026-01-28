 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En zona de islas

Homicidio en Diamante: buscan a un hombre que cayó al río tras ser asesinado

28 de Enero de 2026
Un hombre cayó al río y permanece desaparecido luego de ser asesinado durante la noche del martes en la zona conocida como La Boya, en el área de islas correspondiente al puesto 3, dentro de la jurisdicción de la Jefatura Departamental Diamante.

 

Según pudo saber Elonce, el hecho fue observado por al menos un testigo presencial, quien dio aviso a las autoridades. De acuerdo a los primeros datos recabados en el lugar, el presunto autor sería el hijo de la víctima, quien se dio a la fuga tras el episodio y es intensamente buscado.

 

Desde la Jefatura Departamental Diamante se indicó que el cuerpo del hombre que cayó al agua no ha sido localizado y se montó un amplio operativo de búsqueda que incluye el uso de drones y la intervención de buzos tácticos especializados.

 

Temas:

homicidio Diamante isla
