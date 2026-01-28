Homicidio en islas de Diamante: confirman que el autor es hijo de la víctima

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
El jefe departamental de Policía de Diamante, Mario Celis, confirmó que un hombre murió tras recibir un disparo de arma de fuego en la isla y caer al río. El autor sería su hijo, quien es intensamente buscado.

28 de Enero de 2026
El hecho ocurrió en la noche del martes
El hecho ocurrió en la noche del martes

En las primeras horas de la noche del martes se registró un homicidio en la zona de islas de Diamante.

 

Según confirmó el jefe departamental de Policía, Mario Celis, un hombre mayor de edad murió tras recibir un disparo de arma de fuego y el principal sospechoso del hecho es su propio hijo, quien se encuentra prófugo. La víctima cayó al río y no ha sido hallada.

 

“El lamentable suceso ocurrió en las primeras horas de la noche en jurisdicción de islas, en el Predelta”, explicó Celis, quien detalló que “desde el primer momento que se tomó conocimiento, personal de nuestra jefatura fue desplegado en el lugar, realizando tareas de relevamiento pericial y la búsqueda del autor”.

 

De acuerdo a la información oficial, la víctima falleció como consecuencia de un disparo. “Los primeros elementos reunidos indican que se trata de una persona fallecida a raíz de un disparo de arma de fuego que le habría realizado su propio hijo”, afirmó el jefe policial. El presunto autor es un joven mayor de edad que está siendo intensamente buscado.

Dónde ocurrió el hecho

Celis precisó que el episodio tuvo lugar en una isla conocida como Puesto Número 3, ubicada a la altura del kilómetro 463 del río Paraná. “Como punto de referencia, sería frente a Puerto Gaboto, pero del lado de la provincia de Entre Ríos y dentro de la jurisdicción del departamento Diamante”, indicó a FM Diamante.

 

La víctima era un residente habitual del lugar y una persona conocida entre los lugareños.

 

Amplio operativo de búsqueda

En el marco de la investigación, se desplegó un amplio operativo que incluyó personal de operaciones, investigaciones, Policía Científica, la Dirección de Delitos Rurales y la colaboración de Prefectura Naval Argentina. “Es una isla con una extensión importante, por eso tenemos todo nuestro personal y tecnología desplegados en este intenso operativo”, señaló Celis.

 

La investigación es supervisada por la fiscal de turno del Ministerio Público Fiscal de Diamante, Micaela Calgaro, quien se hizo presente en el lugar durante la noche.

 

El cuerpo aún no fue hallado

El jefe departamental confirmó además que el cuerpo de la víctima aún no había sido recuperado. “Esto sucede en la parte ribereña y el cuerpo aún no ha sido hallado en razón de que ha caído al curso de agua”, explicó. En ese sentido, el operativo tiene dos objetivos centrales: “Localizar al autor y poder rescatar el cuerpo de la víctima”.

 

Por último, Celis aclaró que, si bien la identidad de las personas involucradas ya fue establecida, no se difundieron los nombres por razones de prudencia. “Guardemos la prudencia hasta que todo el grupo familiar esté anoticiado, teniendo en cuenta que hay familiares también en la provincia de Santa Fe”, concluyó. Elonce.com

Temas:

homicidio Diamante cuerpo río Paraná profugo
