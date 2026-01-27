Murió el joven que cayó desde el tercer piso de un departamento en Paraná

Este martes, un joven de 22 años falleció en el Hospital San Martín de Paraná luego de caer desde el tercer piso de un edificio ubicado en calle Rosario del Tala 372, departamento 3A, el pasado 14 de enero.

El joven había sufrido politraumatismo cerebral, torácico y abdominal, y permanecía internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) tras el accidente. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció debido a un paro cardíaco, según informaron fuentes policiales.

El trágico suceso ocurrió luego de un episodio similar ocurrido el día anterior, cuando el joven protagonizó otro incidente en el mismo domicilio. En esa oportunidad, la intervención de personal de salud y familiares permitió trasladarlo al Hospital Escuela de Salud Mental para recibir atención, ya que se consideró que podría haber estado atravesando una crisis emocional o de salud mental. Sin embargo, al día siguiente, el joven cayó desde el balcón del tercer piso, resultando en lesiones fatales.