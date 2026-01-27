 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales El episodio había ocurrido el pasado 14 de junio

Murió el joven que cayó desde el tercer piso de un departamento en Paraná

Un joven de 22 años que había caído desde el tercer piso de un edificio en calle Rosario del Tala 372, en la ciudad de Paraná, falleció este martes tras sufrir graves lesiones. Había sido internado en la UTI del Hospital San Martín.

27 de Enero de 2026
El lugar donde había ocurrido la caída del joven.
El lugar donde había ocurrido la caída del joven. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Un joven de 22 años que había caído desde el tercer piso de un edificio en calle Rosario del Tala 372, en la ciudad de Paraná, falleció este martes tras sufrir graves lesiones. Había sido internado en la UTI del Hospital San Martín.

Este martes, un joven de 22 años falleció en el Hospital San Martín de Paraná luego de caer desde el tercer piso de un edificio ubicado en calle Rosario del Tala 372, departamento 3A, el pasado 14 de enero.

 

 

El joven había sufrido politraumatismo cerebral, torácico y abdominal, y permanecía internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) tras el accidente. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció debido a un paro cardíaco, según informaron fuentes policiales.

 

El trágico suceso ocurrió luego de un episodio similar ocurrido el día anterior, cuando el joven protagonizó otro incidente en el mismo domicilio. En esa oportunidad, la intervención de personal de salud y familiares permitió trasladarlo al Hospital Escuela de Salud Mental para recibir atención, ya que se consideró que podría haber estado atravesando una crisis emocional o de salud mental. Sin embargo, al día siguiente, el joven cayó desde el balcón del tercer piso, resultando en lesiones fatales.

Temas:

Muerte Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso