ANSES inició una nueva etapa de pago del refuerzo previsional: ¿qué cambió para los jubilados?

A partir de este lunes, la ANSES inició una nueva etapa del refuerzo previsional, que se pagará de forma diferenciada según el haber de cada jubilado y pensionado. La medida forma parte del cronograma de pagos de enero 2026, que incluyó un bono adicional de $70.000, aunque no todos los beneficiarios lo recibieron al mismo tiempo ni bajo las mismas condiciones.

El refuerzo extraordinario no funciona como un pago uniforme, sino como un complemento que se ajusta en función del haber mensual. Por eso, el calendario y los montos vuelven a ser determinantes para saber quiénes acceden al extra y quiénes quedan excluidos del beneficio.

Con el inicio de la última semana de enero, el esquema de liquidación suma una instancia específica que alcanza a un grupo puntual de beneficiarios, respetando los límites establecidos por la ANSES.

Quiénes cobran el bono proporcional

Esta etapa de pagos incluye a los jubilados que cobran más de la mínima, siempre que no superen el tope total de enero, fijado en $419.299,32. Este límite surge de la sumatoria del haber mínimo ($349.299,32) más el bono de $70.000.

Solo quienes estén por debajo de este monto total podrán acceder a un refuerzo proporcional, calculado para completar el tope. Por ejemplo, un jubilado con un haber de $380.000 cobrará un bono estimado de $39.299,32, mientras que otro con un ingreso de $405.000 recibirá $14.299,32.

En cambio, los beneficiarios que superen los $419.299,32 no cobrarán el bono, ya que exceden el límite. Esta medida busca focalizar el refuerzo en quienes tienen ingresos medios y bajos.

Cronograma y fechas de pago

La ANSES continuará con esta nueva etapa de liquidación desde el lunes 26 de enero y finalizará el cronograma del primer mes del año. El pago se realizará según el calendario habitual, que considera la terminación del DNI de cada beneficiario.

El refuerzo previsional se incorpora como un complemento extraordinario, pensado para ajustar los ingresos de los jubilados y pensionados durante enero. La ANSES aclara que este pago no es uniforme y depende del haber mensual.

Con esta modalidad, el organismo busca mantener la equidad en la distribución del bono y asegurar que llegue a quienes se encuentran por debajo del tope establecido, respetando los límites de la ley y la normativa vigente.